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仲夏寶島號到富里！金針仙子、紅面鴨迎賓　夏日市集接力登場

▲▼仲夏寶島號首航到富里，金針仙子、紅面鴨熱情迎賓。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲仲夏寶島號首航到富里，金針仙子、紅面鴨熱情迎賓。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026「女王駕到－仲夏寶島號」18日展開首場旅程，富里鄉公所攜手富里鄉農會，以最具地方特色的迎賓方式熱情接待遠道而來的旅客，邀請六十石山金針花仙子「朵拉」及花蓮縣吉祥物紅面鴨「平平」、「安安」現身迎賓，祝福所有搭乘仲夏寶島號的旅客旅途平安、幸福滿滿，也象徵富里以最真摯的熱情歡迎每一位來訪的朋友。

▲▼仲夏寶島號首航到富里，金針仙子、紅面鴨熱情迎賓。（圖／富里鄉公所提供，下同）

為展現富里多元文化魅力，富里鄉公所特別邀請吉拉米代部落婦女團帶來精彩原住民樂舞展演，並以今年度大會舞《Palafang－歡迎來作客》揭開序幕，透過熱情奔放的歌舞，向來自各地的旅客傳遞「歡迎來富里作客」的心意，讓大家在短暫停留的時間裡，也能深刻感受花東縱谷的人文風情與部落文化。

▲▼仲夏寶島號首航到富里，金針仙子、紅面鴨熱情迎賓。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲富里鄉公所特別邀請部落婦女團帶來以今年度大會舞《Palafang－歡迎來作客》揭開序幕。

此外，富里鄉公所更貼心於列車上發放「夏日市集迎賓體驗券」，邀請旅客下車走進富里站前夏日市集，實際支持在地小農及特色攤商，品嚐富里在地美食、選購優質農特產品，透過消費支持地方產業，也讓旅程增添更多豐富體驗。

▲▼仲夏寶島號首航到富里，金針仙子、紅面鴨熱情迎賓。（圖／富里鄉公所提供，下同）

富里鄉公所表示，希望藉由仲夏寶島號停靠富里站的契機，串聯觀光、農業、文化及地方產業，讓更多旅客認識富里的自然景觀、農村風貌及人文特色，進一步帶動地方觀光發展與產業經濟，打造富里成為花東縱谷最具魅力的旅遊亮點。

▲▼仲夏寶島號首航到富里，金針仙子、紅面鴨熱情迎賓。（圖／富里鄉公所提供，下同）

活動包括富里鄉公所秘書張一民率公所團隊共同迎賓，富里鄉民代表會主席葉家鴻、代表潘務本、代表杜金模也到場共襄盛舉；國營台灣鐵路股份有限公司副總經理劉雙火、東區營運處處長及仲夏寶島號全體工作人員也一同參與，攜手迎接首航旅客，為2026仲夏寶島號揭開熱鬧序幕。

富里鄉公所表示，今年仲夏寶島號夏日市集將持續於8月1日及8月15日登場，誠摯邀請全國民眾搭乘仲夏寶島號走進富里，感受花東縱谷最溫暖的人情味、最優質的農產及最難忘的夏日旅行。
 

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