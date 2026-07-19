獨／台版「東星耀揚」！擊劍戰神現身台中　曾擊敗韓團男神奪金

▲曾是國手的台灣戰神陳慧宗落腳台中，吸引不少外縣市學生拜師學藝。（圖／記者游瓊華攝影）



記者游瓊華／台中報導



在台中南屯一處擊劍館內，不時傳出劍鞋摩擦的急促步伐聲、聲音宏亮的訓練聲，一位身形高䠷的教練正專注地指導孩子、調整姿勢；他有著酷似香港電影《古惑仔》反派「烏鴉」、「東星耀揚」張耀揚的明星臉，常讓初見面的家長忍不住驚呼。但這位教練其實來頭不小，他是曾締造全國運動會男子軍刀三連霸，多次擔任國手、被譽為「台灣戰神」的陳慧宗。

▲陳慧宗有著酷似香港電影《古惑仔》反派「烏鴉」、「東星耀揚」張耀揚的明星臉。（圖／陳慧宗提供）



陳慧宗的擊劍之路，源自一個令人莞爾的契機。國一前他原是田徑選手，因擔任潛能開發老師的母親去算命，得知兒子「命中帶刀」。為化解命理，母親讓他改練擊劍。沒想到這把「刀」不僅沒帶來災禍，反而成為他閃耀國際的兵器。超過180公分的身高與左撇子優勢，加上田徑奠定的爆發力，讓他在講求速度的軍刀賽場上如魚得水，一路從少年劍客披上國家隊戰袍，征戰亞洲盃與奧運亞太區資格賽。

▲陳慧宗(左一)、GOT7成員王嘉爾(左二)昔日曾是同台競技的對手，當時兩人也有友好情誼。（圖／劍館提供）



擊劍是源於歐洲的傳統運動，近年在全球掀起熱潮。隨著亞洲選手如韓國、香港頻頻在奧運等重要國際賽事中強勢摘牌，打破了歐美獨霸的局面。韓國知名男團GOT7成員王嘉爾，過去便是香港代表隊的名將；陳慧宗也曾與王嘉爾在同台交鋒競技，擊敗對手拿下金牌，「當年香港隊包辦銀、銅牌，但金牌由我拿下！」

而在台灣，藝人小S女兒Lily許韶恩14歲時因參加全國中等學校運動會（全中運）的擊劍比賽，絕佳的氣質與高顏值在網路上引發轟動，被網友封為「新一代擊劍女神」，也讓擊劍的優雅與專注走入大眾視野。

▲陳慧宗劍館才開半年，就已經帶領學生斬獲不少獎牌。（圖／記者游瓊華攝）



對家長而言，最關心的是：什麼樣的孩子適合學擊劍？「任何體型、個性都可以，最重要的是因材施教。」陳慧宗一語打破迷思。他認為，擊劍不僅能培養高雅氣質與禮儀，在瞬息萬變的賽道上，更是鍛鍊反應思考、危機應變與對抗挫折的絕佳修煉。

在他眼中，身形嬌小的孩子，他會強化步伐的靈活性來突圍；四肢修長者則著重發揮臂展優勢。面對個性衝動、過動的學生，他訓練孩子在進攻時放慢節奏、學會冷靜；而內向文靜的孩子，則鼓勵他們將沉穩化為精準的觀察力，主動出擊。

▲退役後的陳慧宗選擇落腳台中創立擊劍學院，不僅帶出多位金牌小將，更吸引各縣市家長每週專程每周帶孩子前往台中學劍、甚至還有遠從泰國、馬來西亞的選手。（圖／陳慧宗提供）



陳慧宗坦言，相較於南北，中部的擊劍資源與空間仍顯匱乏，讓他決心在此深耕。從「命中帶刀」的少年到推廣擊劍的總教練，陳慧宗正用他手中的劍，為台灣下一代劃出更寬廣的夢想賽道。

▲陳慧宗曾締造全國運動會男子軍刀三連霸，多次擔任國手、被譽為「台灣戰神」。（圖／陳慧宗提供）