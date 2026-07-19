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最殘酷天災！委內瑞拉雙強震5119死　救災混亂內幕曝光

▲委內瑞拉強震造成5119人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉6月24日遭受毀滅性雙強震襲擊，死亡人數至今已攀升至5119人，1.6萬人受傷，至今2萬人流離失所，當局仍持續在瓦礫堆中搜尋罹難者遺體。為了支援災後復甦與重建工作，委內瑞拉已成功從國際貨幣基金獲得一筆先前被凍結的3億4600萬美元資金。

▲▼委內瑞拉雙強震攀升至5119人死。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉遭到規模7.2與7.5的雙震連續襲擊，中間間隔僅短短39秒。（圖／達志影像／美聯社）

臨時總統：委內瑞拉史上最殘酷天災

半島電視台、法新社等報導，委內瑞拉遭到規模7.2與7.5的雙震連續襲擊，中間間隔僅短短39秒，其中許多建築全毀或部分倒塌，災情嚴重。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）形容，這場災難是委內瑞拉史上最殘酷自然災害。

自從那天以來，根據當局統計，已出現超過1300次餘震。官方統計指出，多達856棟建築物受損，其中190棟完全倒塌，包含橋樑與道路在內等數百種基礎設施也受到波及，並以北部沿海的拉瓜伊拉州最為慘重。

隨著搜救人員持續清理瓦礫並在廢墟中搜救，死傷人數不斷攀升。委內瑞拉國會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，至今死亡總數攀升至5119人，受傷人數為1萬6740人。不過專家認為，最終死亡人數很可能翻倍。

委內瑞拉目前有超過2萬人流離失所，許多人擠在過度擁擠的臨時營地中。救援組織對此發出警告，部分避難所缺乏可靠的安全飲用水與適當的衛生設施，增加疾病風險。

IMF釋出資金　以利災後重建

臨時總統羅德里格斯17日表示，委內瑞拉已從國際貨幣基金獲得3.46億美元資金，用於災後重建，「這筆資金將有助於協助受災家庭，包括提供住所、基礎設施、基本公共服務等各項需求」。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）證實此事，並表示這筆錢是取自委內瑞拉儲備份額，以滿足緊急人道主義需求。

災後應對被罵翻

另一方面，當地民眾對於政府災後因應措施的憤怒情緒持續高漲，倖存者和批評人士指責當局反應太慢。特別是在震後頭兩天，救援行動大多由民眾主導，利用簡易工具拉出生還者及罹難者。

▲▼委內瑞拉雙強震攀升至5119人死。（圖／達志影像／美聯社）

▲救災工作最關鍵的頭幾天，因軍方部署命令延遲下達、基本救援設備短缺，以及整體指揮混亂所造成的混亂而受到延誤。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透社披露的細節，有軍方與外交消息人士指出，救災工作最關鍵的頭幾天，因軍方部署命令延遲下達、基本救援設備短缺，以及整體指揮混亂所造成的混亂而受到延誤。

儘管隨後有國際救援隊、消防人員、民防官員與少數委內瑞拉軍人加入，但軍人透露他們是自願前來救災，並非接獲相關命令。早已整裝待發的陸戰隊步兵旅始終沒有接到出發的命令，在48小時內抵達現場的國際救援隊部署行動也受到衝擊。消息人士稱，所有人都在等上級指示，但沒有命令，寧可按兵不動，也不願主動行動挨罵。

不過對於外界指控當局反應遲緩一事，羅德里格斯已多次予以否認，駁斥外界所稱的救災混亂說法，堅稱政府當時已迅速做出應變。

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