　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

▲台南山上花園水道博物館第2屆夏浪祭將於8月1、2日登場，百米滑水道再度回歸。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館第2屆夏浪祭將於8月1、2日登場，百米滑水道再度回歸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假消暑玩水再升級！台南山上花園水道博物館將於8月1、2日舉辦第2屆夏浪祭，今年以「一波又起」為主題，不僅保留去年大獲好評的百米滑水道，更首度新增直徑20公尺大型氣墊戲水樂園，2大戲水設施同步登場，打造歷年規模最大的夏浪祭戲水體驗。

台南市長黃偉哲表示，山上花園水道博物館擁有百年古蹟、廣闊綠地及豐富自然生態，是兼具文化、教育與休閒特色的重要場域。百年前，這裡肩負供應台南民生用水的重要使命；百年後，則化身為暑假熱門的親子戲水樂園。

▲台南山上花園水道博物館第2屆夏浪祭將於8月1、2日登場，百米滑水道再度回歸。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，夏浪祭結合戲水、文化及生態體驗，希望民眾在消暑玩樂之餘，也能走進百年水道、認識文化資產，感受歷史古蹟與自然環境共存的獨特魅力。

文化局表示，今年夏浪祭最大亮點，就是保留去年深受親子喜愛的百米滑水道，並新增直徑20公尺的大型氣墊戲水樂園，形成2大戲水區。

喜歡追求刺激的遊客，可以體驗從百米滑水道一路俯衝而下的速度感；年幼孩童或偏好輕鬆戲水的民眾，則可在大型氣墊戲水樂園的淺水區盡情玩水，讓大小朋友都能找到適合自己的玩法，清涼一波接一波。

▲台南山上花園水道博物館第2屆夏浪祭將於8月1、2日登場，百米滑水道再度回歸。（記者林東良翻攝，下同）

除了戲水設施外，今年也持續推出人氣「Fun水市集」，集結特色美食、文創商品及手作攤位，並規劃益智闖關與集點活動。遊客完成指定挑戰或在園區消費，即可累積點數兌換精美好禮。活動期間另安排攀樹體驗、「蜂遊趣」、綠植手作等戶外活動，即使不下水，也能探索園區自然生態及文化景觀，一張門票即可享受戲水、逛市集、親近自然及文化體驗等多重樂趣。

▲台南山上花園水道博物館第2屆夏浪祭將於8月1、2日登場，百米滑水道再度回歸。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲表示，今年夏浪祭持續推出親子優惠，活動期間12歲以下、包含12歲兒童，憑相關證件即可免費入園，歡迎民眾把握暑假，攜家帶眷前往山上花園水道博物館，在歷史古蹟與綠意園區中，留下清涼又難忘的夏日回憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美軍遭轟炸2死！震撼畫面瘋傳
宣明智送醫緊急手術！　高虹安、楊文科發聲了
出門帶傘！午後防短延時豪雨
鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他
等紅燈遭喪屍撞！情侶噴飛骨折
日版燒肉粽！　20多歲無辜女路人「遭墜樓男砸中」身亡
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

綻放之夜！南島聯合豐年節舞團震撼接力　大合唱掀起最高潮

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

2026「溪海西瓜節」採收日　親子體驗田間採收樂

黃世杰啟動「心桃園、動起來」13區政策座談　打造市政藍圖

2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

CP值超高！　「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

雨彈澆不熄熱情！屏東夏日泡泡趴湧3000人 千禧公園秒變大型水樂園

快訊／萬里溪堰塞湖紅色警戒　花蓮7/19部分地區停班停課

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂　青年舞者以舞會友展現青春活力

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

奪命畫面曝！屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

綻放之夜！南島聯合豐年節舞團震撼接力　大合唱掀起最高潮

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

2026「溪海西瓜節」採收日　親子體驗田間採收樂

黃世杰啟動「心桃園、動起來」13區政策座談　打造市政藍圖

2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

CP值超高！　「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

雨彈澆不熄熱情！屏東夏日泡泡趴湧3000人 千禧公園秒變大型水樂園

快訊／萬里溪堰塞湖紅色警戒　花蓮7/19部分地區停班停課

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂　青年舞者以舞會友展現青春活力

貝林漢姆單屆轟7球超越萊尼克爾、凱恩　寫隊史世界盃新篇章

43年「金圓環大樓」變飆股　老套房130萬入手隔年250萬賣出

約旦基地遇襲片瘋傳！伊朗5天開轟4次　美官員：伊朗飛彈庫存充足

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

台中男情緒不穩獨坐頂樓女兒牆　警消勸說1小時飛撲救人

宣明智驚傳送醫緊急手術！　高虹安、楊文科發聲了

枋寮自小客左轉未禮讓　20歲騎士攔腰撞噴飛重摔！骨折送醫

加拿大牙醫「未依規定消毒」！　近900人恐染愛滋病、B肝

「厭女網紅」在美被捕！泰特兄弟涉性侵　英國尋求引渡

屏東豪雨釀災！霧台鄉佳暮部落聯外道路　土石崩落一度阻通行

昆凌喝茫認「視線是模糊的」　臉超紅...王俊凱貼心遞水

地方熱門新聞

快訊／花蓮部分地區7/19停班停課

桃園青春young起來　公私協力完善青年支持網絡

2026大溪大禧開幕　展現關聖帝君慶典文化

黃世杰啟動13區政策座談　打造市政藍圖

2026「溪海西瓜節」採收日　體驗田間採收樂

「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食　清爽顧健康

屏東夏日泡泡趴登場 千禧公園秒變大型水樂園

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

搶攻暑假求職潮！台南3場徵才接力登場30家次企業釋近700職缺

金門民眾陳情豬糞水流到祖墳區域

台南安平觀音亭8月1日慶觀音成道278桌素宴迎逾2000信眾

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂青年舞者以舞會友展現青春活力

更多熱門

相關新聞

假軍人採購蔬菜再誘代墊貨款　台南菜商遭騙39萬

假軍人採購蔬菜再誘代墊貨款　台南菜商遭騙39萬

台南近來傳出有人假冒陸軍洪姓採購班長，以軍方大量採購蔬菜為由，向多名菜商下訂數百公斤蔬菜，再伺機要求業者代墊款項詐財，1名陳姓菜商因首次與對方交易，主動要求前往營區確認身分，卻被要求先傳送雙證件辦理會客證，他察覺有異後進一步查證，才發現軍方「查無此人」；另有高雄菜商疑遭相同手法騙走39萬元。

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂青年舞者以舞會友展現青春活力

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂青年舞者以舞會友展現青春活力

台南中型徵才釋逾千職缺！工程師月薪最高5萬元

台南中型徵才釋逾千職缺！工程師月薪最高5萬元

徐凱希力挺台南視障按摩！台南祭iPhone 17等大獎

徐凱希力挺台南視障按摩！台南祭iPhone 17等大獎

卡娜赫拉跨海防詐應援！台南小小警察闖5關親子暑假玩中學安全

卡娜赫拉跨海防詐應援！台南小小警察闖5關親子暑假玩中學安全

關鍵字：

滑水道台南水道博物館夏浪祭樂園

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

今明「雨最大」　午後全台變天

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

可能有新颱風　預測路徑曝

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

快訊／聯電榮譽副董事長宣明智意識不清！緊急手術中

聊天愛打「～」符號　一票愣：討厭鬼才用

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

女星罵同業毀演藝路年收剩11元後悔了

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面