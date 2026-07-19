百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

▲台南山上花園水道博物館第2屆夏浪祭將於8月1、2日登場，百米滑水道再度回歸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假消暑玩水再升級！台南山上花園水道博物館將於8月1、2日舉辦第2屆夏浪祭，今年以「一波又起」為主題，不僅保留去年大獲好評的百米滑水道，更首度新增直徑20公尺大型氣墊戲水樂園，2大戲水設施同步登場，打造歷年規模最大的夏浪祭戲水體驗。

台南市長黃偉哲表示，山上花園水道博物館擁有百年古蹟、廣闊綠地及豐富自然生態，是兼具文化、教育與休閒特色的重要場域。百年前，這裡肩負供應台南民生用水的重要使命；百年後，則化身為暑假熱門的親子戲水樂園。

黃偉哲指出，夏浪祭結合戲水、文化及生態體驗，希望民眾在消暑玩樂之餘，也能走進百年水道、認識文化資產，感受歷史古蹟與自然環境共存的獨特魅力。

文化局表示，今年夏浪祭最大亮點，就是保留去年深受親子喜愛的百米滑水道，並新增直徑20公尺的大型氣墊戲水樂園，形成2大戲水區。

喜歡追求刺激的遊客，可以體驗從百米滑水道一路俯衝而下的速度感；年幼孩童或偏好輕鬆戲水的民眾，則可在大型氣墊戲水樂園的淺水區盡情玩水，讓大小朋友都能找到適合自己的玩法，清涼一波接一波。

除了戲水設施外，今年也持續推出人氣「Fun水市集」，集結特色美食、文創商品及手作攤位，並規劃益智闖關與集點活動。遊客完成指定挑戰或在園區消費，即可累積點數兌換精美好禮。活動期間另安排攀樹體驗、「蜂遊趣」、綠植手作等戶外活動，即使不下水，也能探索園區自然生態及文化景觀，一張門票即可享受戲水、逛市集、親近自然及文化體驗等多重樂趣。

文化局長黃雅玲表示，今年夏浪祭持續推出親子優惠，活動期間12歲以下、包含12歲兒童，憑相關證件即可免費入園，歡迎民眾把握暑假，攜家帶眷前往山上花園水道博物館，在歷史古蹟與綠意園區中，留下清涼又難忘的夏日回憶。