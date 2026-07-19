水電工未來會高薪「一堆人想轉行」！業者揭現實面：難的不是技術

▲水電業者說，水電師傅最大的價值在於「經驗」。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳曾預言，在AI時代下，水電工、建築工人不會被取代，未來反而會成為高薪職業。對此，就有一名水電工程行業者直言，有些人聽到高薪就想轉行，甚至看了影片、上幾堂課就認為水電好做，「真正做過的人都知道，水電不是換換管子、接接電線而已。」

這名水電工程行業者日前在Threads發文表示，黃仁勳曾說，未來水電師傅、建築師父年薪可領高薪資，而很多人只是看了幾支影片、上了幾堂課，就覺得水電很好做，「真正做過的人都知道，水電不是換換管子、接接電線而已。影片教的是大概論，實地現場考的是經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者提到，每個案場的屋況不同、管線配置不一樣，且前人的施工方式也不相同，只要一個看似不起眼的細節，都可能影響整個工程，因此真正困難的，並不是照著步驟做，而是遇到課本沒教、影片沒拍到的狀況時，師傅能不能找到問題、判斷原因，並把事情處理好。

業者認為，除非真的對這個行業充滿熱忱，也對每件事都有追根究柢的好奇心，還願意花費很多年的時間累積現場經驗，否則一到工地，有沒有經驗一眼就能看出來。

業者直言，水電沒有速成班，也沒有捷徑，真正的技術不是看了多少影片，而是踩過多少工地、解決過多少問題、流過多少汗，才能慢慢累積出來，「別把水電想得太簡單，也別小看每一位做了十幾、二十幾年的老師傅。他們厲害的不是記住多少知識，而是那些無數次在現場解決問題的經驗，那才是最值錢、也是最難被取代的專業。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「越懂水電，越怕水電，太多小細節了」、「同行認同路過，水電永遠學不完」、「水電學不完，而且工具只會越買越多」、「知道越多，越怕水跟電，太多同行死在水跟電了，進入行業前先學會敬畏」、「認同，我也是從不同的行業轉水電，學了20年了，還是有很多沒碰過的問題，學無止境」、「這種天氣更不是任何人可以承受的，也不是學個2、3年就出師，這真的要靠時間去累積經驗！沒有這些工種，怎麼能蓋好每一間舒適的房子」。

延伸閱讀

▸ 旅遊變認親！陸男幫台灣遊客拍照 閒聊驚覺「是失聯大伯」奇蹟重逢

▸ 留學牛津全是假！不肖子騙近5千萬「裝闊追女友」 爸媽揹一屁股債崩潰

▸ 原始連結