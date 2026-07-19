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砸170萬買台積電！他驚覺「2480元是小山頂」　網安慰：看你信仰

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO將多數資產拿去買台積電。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名27歲的男網友發文表示，自己過去在理財方面較為保守，近期好不容易下定決心，將多數資產投入股市，並在台積電股價2480元時，買進700股。不料隨後卻遭遇股價連環下跌，讓他不禁懷疑自己是否買得太高？貼文曝光後，引起討論。

把多數資產拿去買台積電

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這名男網友在Dcard上，以「台積電2480我下定決心買了」為標題發文。原PO透露自己月薪4萬多元、存款200萬，過去屬於只觀察但不買進的定存保守派。近來因看好台積電財報表現，所以日前終於在股價2480元時，出手買進700股。

台積電買在「山頂價」

原PO指出，他這次進場幾乎投入了所有資產，卻沒想到自己竟是買在小山頂上。這讓他相當煩惱，不知道是否也有人買在2380元至2440元的？他懷疑自己是不是真的買太高了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「至少你下定決心買了，且買在你依然覺得有未來，而不是噴到2500以上又嘔一次」、「我最近的台積電也是買2400多，但我對台積電已經有很深的信仰，越跌越買，我相信未來一定會上3000，甚至飛躍3000 」、「只要還有穩定工作、沒負債，就不焦慮」、「不要覺得太高，每年都會有人這麼想， 結果後悔當初沒有買」、「放個一、二年，你就沒疑問了」、「4年前也有人問600是不是高點，看你信仰吧」。也有網友表示、「會怕就用閒錢買吧，虧到變0對生活還是沒影響」。

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