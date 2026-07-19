夜班保全「上班時間玩手機」能接受嗎？網點出1關鍵：至少要注意啊

▲能接受夜班保全玩手機嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名網友發文指出，近期看見有人抱怨社區夜班保全常滑手機滑到忘我，進而忽略本分。這讓他十分好奇，大家覺得花錢請夜班保全來吹冷氣、滑手機，是可以接受的嗎？貼文曝光後，引起討論。

夜班保全沒有馬上開大門

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這名網友在PTT上，以「夜班保全滑手機大家覺得ok嗎？」為標題發文。原PO表示，近日在社群平台看到民眾抱怨，說社區夜班保全在工作時間頻繁滑手機，且滑到忘我，導致沒有留意到監視器畫面，連住戶開車返回社區時，也不會馬上開大門。

能接受保全玩手機嗎？

原PO接著表示，針對夜班保全的工作態度，網路上存在不同聲音。他觀察到也有些人替保全說話，認為夜間工時漫長，適度玩手機打發時間很正常。面對兩極看法，原PO好奇，大家是否能接受花錢請夜班保全，結果對方就是吹冷氣與滑手機？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼不行？自己工作有那麼認真嗎」、「你不給他玩，就改成睡覺而已」、「保全的薪水找得到人坐在那邊就要偷笑了」、「手機算啥？帶筆電打電動都行」、「沒睡覺就很好了」、「他們滑手機主要是讓自己有事做，才不會打瞌睡，除非他們玩到叫他們都不處理分內的事情，不然真的沒必要去在意他們玩手機」。也有網友表示，「看手機我是不反對啦，不過至少注意進出的人好嗎？常常要進出還要下車叫人」、「要玩手機至少別影響到工作啊」。