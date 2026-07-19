自備益生菌！她買早餐「請老闆幫忙丟進去」　下秒見1舉動傻眼了

▲黃大米會請老闆娘幫忙把益生菌加到飲料中。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

作家黃大米發文分享日常趣事，她去早餐店點餐時，總會自備保健食品，並請老闆娘幫忙加入飲品中，沒想到某天換老闆顧店，她照常請對方「丟進去」，老闆竟會錯意，讓她看傻眼，直呼男女思考模式真的不同。貼文曝光後，引起討論。

請早餐店老闆娘加粉末很順利

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黃大米在臉書發文透露，她去早餐店時，都會攜帶益生菌與膠原蛋白粉，並在點餐後，請老闆娘幫忙加進冷飲中。老闆娘每次都會幫她把粉末狀的東西加進飲料中，過程十分順利，直到某天換老闆顧櫃台，才發生了點小狀況。

老闆聽到「丟進去」下秒竟丟進垃圾桶

黃大米指出，當天換老闆顧櫃檯，她點餐後同樣請對方把兩包東西「丟進去」，老闆也立刻答應。不料下一秒，她竟目睹老闆將這兩包丟進垃圾桶，而非加進飲料裡，讓她看傻眼。經歷此事，她忍不住直呼，男生和女生的大腦真的很不同，男生通常只接收到指令，女生則會多思考一些。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這讓我想起我的朋友，請先生去把袋子裏馬鈴薯削一半，放到電鍋裡煮，結果電鍋一打開，裡面10顆馬鈴薯（皮）全部只削一半」、「男生的理解：丟進去，就是垃圾桶，因為男生沒有在吃這種東西，不知道這是什麼」、「改說這二包加進去，就不會有誤解了」、「經驗教會要下達『精準指令』才安全」。