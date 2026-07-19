　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐真實原因：成本有點高

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人請假都是優先選用特休。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文表示，日前與友人聊到請假制度，發現很多人身體不適或感冒看診時，往往優先選擇請特休，而非使用病假。他點出大眾多半顧慮主管觀感與考績，導致病假形同虛設，這讓他十分不解，認為健康應擺在首位才是。貼文曝光後，引起討論。

多數人生病是選擇請特休

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「病假一年有30天，為什麼大家生病還是先請特休？」為標題發文。原PO指出，日前與朋友聚餐，聊起請假制度的話題。儘管多數人清楚每年有30天病假可以使用，但當身體不舒服、需要看醫生時，很多人卻是請特休，而非請病假。

顧慮考績與觀感，不敢請病假

原PO坦言，他發現多數人不敢請病假，主要是擔憂主管臉色、害怕影響考績，或不想留下請假紀錄。長久下來，請病假的權益好像只存在於制度上。他強調，特休本應用於放鬆、旅行與陪伴家人，生病時理當使用病假，請特休實在怪怪的。他也認為，身體不適就該休息，健康比工作更重要。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為請病假會影響考績呀，如果不在意考績（主管考核觀感），那的確是沒必要優先請自己休假」、「我覺得跟公司文化也有關係，我前公司有全勤，然後病假還會扣半薪，所以請病假的成本有點高，在特休夠用的情況下大家就會先用特休」、「因為請病假規定比較多啊！一定要去看醫生拿收據或證明才能請，有時候極度不舒服自己一個人不方便當下就醫，或是小症狀只需多休息多睡覺就自己減緩了，不需要一定得去看醫生」。

也有網友說，「特休夠多薪水也高的人，通常會先請特休啊，病假可以請，但還不是要扣半薪」、「病假、生理假、事假、家庭照顧假，能請就請，特休是拿來耍廢跟計畫出遊用的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中國旅客擠爆仁川機場！搶出境「插隊暴衝」撞員工
宣明智「腦硬膜外出血」　手術完成已轉加護病房
花40萬買HAHABABY！「鑽石哈比」失望：被當盤子
潘孟安推記者？　總統府還原始末：潘秘書長對此表達不好意思
宣明智驚傳腦出血　醫揭10大警訊：頭痛別輕忽
快訊／15縣市大雨特報　下到深夜
盧秀燕攜手蔣萬安反擊毒油危機　狠批中央：手忙腳亂還攻擊地方
藍4小雞絕食靜坐6天！　「民進黨處理毒油的方式會死多少人？」
新北黑幫內鬥！警員面前丟炸彈
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

砸170萬買台積電！他驚覺「2480元是小山頂」　網安慰：看你信仰

國際生物奧林匹亞競賽　台灣4金「世界第一」

曾拌麵也用到毒油！　開放辦理退費「效期、批號」一圖看

巧虎「不是老虎」震驚1.2萬人！官方留言了　一票喊：還我童年

快訊／雨區擴大！15縣市大雨下到深夜

夜班保全「上班時間玩手機」能接受嗎？網點出1關鍵：至少要注意啊

嚇！韓國買手持電扇用3次就「冒煙融化」　同型號台灣買得到

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐真實原因：成本有點高

水電工未來會高薪「一堆人想轉行」！業者揭現實面：難的不是技術

福隆便當「一個90元」了　他驚喊又漲？一票反搖頭：便宜耶

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

砸170萬買台積電！他驚覺「2480元是小山頂」　網安慰：看你信仰

國際生物奧林匹亞競賽　台灣4金「世界第一」

曾拌麵也用到毒油！　開放辦理退費「效期、批號」一圖看

巧虎「不是老虎」震驚1.2萬人！官方留言了　一票喊：還我童年

快訊／雨區擴大！15縣市大雨下到深夜

夜班保全「上班時間玩手機」能接受嗎？網點出1關鍵：至少要注意啊

嚇！韓國買手持電扇用3次就「冒煙融化」　同型號台灣買得到

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐真實原因：成本有點高

水電工未來會高薪「一堆人想轉行」！業者揭現實面：難的不是技術

福隆便當「一個90元」了　他驚喊又漲？一票反搖頭：便宜耶

砸170萬買台積電！他驚覺「2480元是小山頂」　網安慰：看你信仰

晶華軒能否擠進榜單焦點　10家米其林摘星潛力餐廳一次看

砲校搬關廟1500官兵進駐　在地：這類店面租金恐漲

高胤禎同款成韓妞運動休閒風新寵兒　從健身房一路紅到日常穿搭

北韓外務相崔善姬低調訪俄　疑為金正恩「會晤普丁」鋪路

1號水位計故障...萬里溪堰塞湖水位持續上升　距壩頂僅17公分

「去完成你的帽子戲法吧！」薩卡曝貝林漢姆季軍賽超暖舉

高雄調酒節8月登場！免費逛70家酒吧、餐車　漫步愛河畔

桃園女臨停開車門　外送員急閃「撞保時捷」！網嘆：這單超貴

國際生物奧林匹亞競賽　台灣4金「世界第一」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

生活熱門新聞

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

今明「雨最大」　午後全台變天

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

可能有新颱風　預測路徑曝

聊天愛打「～」符號　一票愣：討厭鬼才用

今虎爺聖誕「三大吉兆」錯過等26年　3禁忌千萬別碰

知名家具電商無預警倒閉！北市發警訊

颱風季！　又有熱帶擾動發展

老公「45歲才學會倒垃圾」　同事點破一句話！人妻愣

李家同提恢復上下課敬禮！在泰網紅有感

快訊／雨區擴大！15縣市大雨下到深夜

煮30年滷肉突變鹹！兒帶母就醫才知要洗腎

逾千名網紅被課稅　繳國庫5261萬

更多熱門

相關新聞

請下屬吃飯！他沒參加「傳1訊息」卻惹毛主管

請下屬吃飯！他沒參加「傳1訊息」卻惹毛主管

一名男網友發文表示，主管日前請大家吃「漢來海港」，但他因為沒有出席，所以事後便傳訊息向主管索取600元現金，不料，主管隔天見到他卻直接嘆氣，讓他十分不解，質疑對方是否太過小氣？貼文曝光後，引起討論。

00後出生「存款有多少？」　一票給答案

00後出生「存款有多少？」　一票給答案

月薪7萬卻月光！他列「每月開銷」網見1項傻了

月薪7萬卻月光！他列「每月開銷」網見1項傻了

在台中當房仲！他發現「店長的小祕密」

在台中當房仲！他發現「店長的小祕密」

有起火案例！夏天熱爆「1類物品」別留車上

有起火案例！夏天熱爆「1類物品」別留車上

關鍵字：

病假特休Dcard

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

今明「雨最大」　午後全台變天

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

可能有新颱風　預測路徑曝

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

快訊／聯電榮譽副董事長宣明智意識不清！緊急手術中

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

聊天愛打「～」符號　一票愣：討厭鬼才用

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面