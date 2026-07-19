一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐真實原因：成本有點高

▲很多人請假都是優先選用特休。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文表示，日前與友人聊到請假制度，發現很多人身體不適或感冒看診時，往往優先選擇請特休，而非使用病假。他點出大眾多半顧慮主管觀感與考績，導致病假形同虛設，這讓他十分不解，認為健康應擺在首位才是。貼文曝光後，引起討論。

多數人生病是選擇請特休

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這名男網友在Dcard上，以「病假一年有30天，為什麼大家生病還是先請特休？」為標題發文。原PO指出，日前與朋友聚餐，聊起請假制度的話題。儘管多數人清楚每年有30天病假可以使用，但當身體不舒服、需要看醫生時，很多人卻是請特休，而非請病假。

顧慮考績與觀感，不敢請病假

原PO坦言，他發現多數人不敢請病假，主要是擔憂主管臉色、害怕影響考績，或不想留下請假紀錄。長久下來，請病假的權益好像只存在於制度上。他強調，特休本應用於放鬆、旅行與陪伴家人，生病時理當使用病假，請特休實在怪怪的。他也認為，身體不適就該休息，健康比工作更重要。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為請病假會影響考績呀，如果不在意考績（主管考核觀感），那的確是沒必要優先請自己休假」、「我覺得跟公司文化也有關係，我前公司有全勤，然後病假還會扣半薪，所以請病假的成本有點高，在特休夠用的情況下大家就會先用特休」、「因為請病假規定比較多啊！一定要去看醫生拿收據或證明才能請，有時候極度不舒服自己一個人不方便當下就醫，或是小症狀只需多休息多睡覺就自己減緩了，不需要一定得去看醫生」。

也有網友說，「特休夠多薪水也高的人，通常會先請特休啊，病假可以請，但還不是要扣半薪」、「病假、生理假、事假、家庭照顧假，能請就請，特休是拿來耍廢跟計畫出遊用的」。