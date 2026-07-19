吊車大王「買藍寶堅尼休旅車」當生日禮物！還自爆年齡　網喊超扯

▲吊車大王買車。（圖／翻攝自Threads／huboss888）

記者曾筠淇／綜合報導

被稱「吊車大王」的啟德機械起重工程董事長胡漢龑日前發文分享，他一個人孤孤單單到台中的藍寶堅尼旗艦店，訂購一輛「非常螢光綠的休旅車」，雖然還沒交車，但他光看照片就忍不住直呼「超級漂亮」，而這也是他買給自己的65歲生日禮物。

吊車大王買螢光綠休旅車

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吊車大王在Threads上發文分享，他17日「一個人孤孤單單來台中藍寶堅尼旗艦店」，訂購一台藍寶堅尼檸檬綠Urus休旅車。他指著影片中的紫色休旅車，表示自己買的不是這個顏色，他選的顏色「非常螢光綠」。

吊車大王說，由於預計明年交車，因此剛好可以當作他65歲的生日禮物。接著，他也開心的分享這輛車的B&O音響，「剛剛聽了一下超級讚！」一旁的經理也介紹，「全車有21支揚聲器，1700瓦，環繞3D音響」。緊接著，吊車大王也開心的唱起歌來。

吊車大王直呼：超級漂亮

吊車大王最後透過螢幕畫面分享他的休旅車顏色，並帶大家從不同視角觀看，連喊3次「超級漂亮！」可見他有多滿意。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應「大家的爸爸又買車了，提前祝胡董明年生日快樂」、「爸，怎麼沒有叫上我，我可以陪伴您看遍您喜愛的一切事物」、「爸爸到台中怎麼沒聯絡我」。還有網友歪樓，「我一直以為胡董才45到50歲而已」、「天呀，我以為你55歲而已，超扯的皮膚～啵亮」。