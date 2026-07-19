台中男情緒不穩獨坐頂樓女兒牆　警消勸說1小時飛撲救人

▲警消將男子拉離女兒牆。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市清水區1名33歲男子日前與家人發生爭執，將自己反鎖房內，警消獲報到場時，男子已跑到住處頂樓，警方擔心男子情緒失控衍生意外，耗時近1小時勸說男子，待男子注意力分散，一擁而上將男子拉離女兒牆，立即實施保護管束，成功阻止憾事發生。

清水警分局指出，三田派出所16日清晨6時許接獲一起緊急民眾求助案件，1名男子因細故與家人發生爭執，隨後情緒不穩，並將自己反鎖於房內，父親擔心兒子發生意外，趕緊向警方求助。

員警火速趕赴到場，直奔房間後卻空無一人，但隨即聽到4樓頂樓傳來鐵皮浪板踩踏聲，立刻前往頂樓察看，發現男子正獨自坐在頂樓極為低矮、甚至不及腰部的女兒牆，稍有不慎便可能墜落，情況危急。

警方第一時間立即通報消防局派遣救護人員及裝備到場支援，同時輕聲向男子勸說，緩和其激動情緒，消防人員抵達後，在警消共同勸導下，男子態度稍微放緩，改坐在頂樓地板並背靠著女兒牆，然而，因現場女兒牆高度不足，若男子突然掙扎，隨時有翻落危險，警消人員不敢貿然行動，只能一邊持續引導勸說、分散其注意力，一邊以極其緩慢的步伐向其逼近。

雙方對峙將近1小時，就在警消人員緩步接近至僅剩「一步之遙」的緊要關頭，男子因注意力分散，開始低頭喃喃自語，現場警消見機不可失一擁而上，迅速將男子壓制並實施保護管束，順利化解這場頂樓危機，並在隨後協助家屬將男子送往醫院強制就醫。

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