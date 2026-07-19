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中國旅客擠爆仁川機場！搶出境「插隊暴衝」撞員工　韓網：像蟑螂

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川國際機場近日爆發「集體插隊」亂象，多名中國籍旅客疑似為搶先辦理登機手續，在出境大廳竟然無視排隊動線，集體衝向報到櫃台，引發秩序與安全疑慮。仁川機場調查發現，本月已發生多起類似事件，甚至有負責引導的工作人員遭人潮推擠，造成擦傷與挫傷。

根據《韓聯社》，仁川機場公社今（19）日指出，本月2日凌晨在第一航廈3樓出境大廳發現，大批中國籍旅客疑似集體插隊，數十人朝向報到櫃台快速前進。現場畫面顯示，部分中國籍旅客並未依照排隊路線移動，而是壓低身體、推著行李箱穿越管制線，直接往前衝。

影片被上傳至社群平台後，引發網友熱議，部分民眾一度懷疑影片可能是人工智慧（AI）生成。不過，經《韓聯社》查證後發現，仁川國際機場確實在本月內至少發生5次類似情況，並非單純網路造假影片。

仁川機場當局研判，事件主要與部分中國籍「水貨客」（指攜帶行李箱大規模跨境採購代購客）有關。由於這類旅客通常攜帶大量商品，必須趕時間完成出境流程，因此在報到櫃台開放瞬間，部分旅客疑似為搶先辦理出境手續而衝進隊伍前方。

▲▼南韓仁川國際機場，旅客排隊辦理出境與登機手續，迎接連假到來。（圖／達志影像）

▲南韓仁川國際機場，旅客排隊辦理出境與登機手續，迎接連假到來。（圖／達志影像）

在混亂過程中，現場維持秩序的機場工作人員也受到波及。仁川國際機場指出，有引導人員因為遭密集人潮撞擊，出現身體挫傷及擦傷，需要接受醫療處置。

報導分析，近期「集體插隊」問題升溫，主要與仁川往返中國主要城市航線旅客量增加有關。部分航線近期更換大型客機，由空中巴士A320改為可搭載更多乘客的A350，單一航班座位數增加約100個，使同一時間等待辦理登機的旅客人數增加，進一步加劇排隊競爭。

面對類似事件反覆發生，仁川機場及相關機構已加強出境區域巡查，希望維持旅客秩序與安全。同時，機場也正研議改善措施，包括在排隊區域的欄杆間增設塑膠隔板，以降低旅客跨越動線、插隊的可能性。

某仁川機場相關人士受訪要求匿名時表示，「由於中國當地近期加強相關管制，加上代購客出境人數減少，插隊問題曾短暫緩解，但隨時可能再次發生，因此仍持續密切觀察。」

此外，仁川國際機場近期也曾因部分長期停留旅客占用公共設施引發爭議，包括長時間霸佔候機座椅與插座，甚至在廁所內洗衣、洗澡等行為，被外界質疑影響其他旅客使用權益。

南韓網友留言，「只要插隊就拒絕辦理登機手續」、「都是因為親中左派政權害的」、「什麼時後撤回中國人免簽？百姓們水深火熱，政府卻聽而不聞」、「和蟑螂完全一模一樣」、「智商真的比猿猴還要低？」、「低能兒到哪都是問題」、「野蠻、未開化、無恥，到底和蟑螂有何不同」。

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