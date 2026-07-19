中國旅客擠爆仁川機場！搶出境「插隊暴衝」撞員工　韓網：像蟑螂

AI 의심 받던 인천국제공항 무질서 근황 ㄷㄷ



1. 7월 2일 새벽, 인천공항 출국장에서 중국인 이용객 수십 명이 체크인 카운터로 한꺼번에 돌진하는 사태가 발생했음.



2. 이들은 대기열을 무시하고 몸을 낮춘 채, 캐리어를 밀며 차단선 아래 틈새로 무분별하게 빠져나갔음.



3. 무질서한 상황이 담긴… pic.twitter.com/V6a1uAcdPP — RRT(라미 구조대) (@kingwest0219) July 19, 2026

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川國際機場近日爆發「集體插隊」亂象，多名中國籍旅客疑似為搶先辦理登機手續，在出境大廳竟然無視排隊動線，集體衝向報到櫃台，引發秩序與安全疑慮。仁川機場調查發現，本月已發生多起類似事件，甚至有負責引導的工作人員遭人潮推擠，造成擦傷與挫傷。

根據《韓聯社》，仁川機場公社今（19）日指出，本月2日凌晨在第一航廈3樓出境大廳發現，大批中國籍旅客疑似集體插隊，數十人朝向報到櫃台快速前進。現場畫面顯示，部分中國籍旅客並未依照排隊路線移動，而是壓低身體、推著行李箱穿越管制線，直接往前衝。

影片被上傳至社群平台後，引發網友熱議，部分民眾一度懷疑影片可能是人工智慧（AI）生成。不過，經《韓聯社》查證後發現，仁川國際機場確實在本月內至少發生5次類似情況，並非單純網路造假影片。

仁川機場當局研判，事件主要與部分中國籍「水貨客」（指攜帶行李箱大規模跨境採購代購客）有關。由於這類旅客通常攜帶大量商品，必須趕時間完成出境流程，因此在報到櫃台開放瞬間，部分旅客疑似為搶先辦理出境手續而衝進隊伍前方。

▲南韓仁川國際機場，旅客排隊辦理出境與登機手續，迎接連假到來。（圖／達志影像）

在混亂過程中，現場維持秩序的機場工作人員也受到波及。仁川國際機場指出，有引導人員因為遭密集人潮撞擊，出現身體挫傷及擦傷，需要接受醫療處置。

報導分析，近期「集體插隊」問題升溫，主要與仁川往返中國主要城市航線旅客量增加有關。部分航線近期更換大型客機，由空中巴士A320改為可搭載更多乘客的A350，單一航班座位數增加約100個，使同一時間等待辦理登機的旅客人數增加，進一步加劇排隊競爭。

面對類似事件反覆發生，仁川機場及相關機構已加強出境區域巡查，希望維持旅客秩序與安全。同時，機場也正研議改善措施，包括在排隊區域的欄杆間增設塑膠隔板，以降低旅客跨越動線、插隊的可能性。

某仁川機場相關人士受訪要求匿名時表示，「由於中國當地近期加強相關管制，加上代購客出境人數減少，插隊問題曾短暫緩解，但隨時可能再次發生，因此仍持續密切觀察。」

노숙자들의 아지트가 되어버린 인천공항ㄷㄷ



오전 일찍 비행기타러가보면 진짜

예전보다 확실히 많아진게 체감되더라구요 pic.twitter.com/oNxeXRpVb5 — 캣츠파파 (@ceolmh3) July 13, 2026

此外，仁川國際機場近期也曾因部分長期停留旅客占用公共設施引發爭議，包括長時間霸佔候機座椅與插座，甚至在廁所內洗衣、洗澡等行為，被外界質疑影響其他旅客使用權益。

南韓網友留言，「只要插隊就拒絕辦理登機手續」、「都是因為親中左派政權害的」、「什麼時後撤回中國人免簽？百姓們水深火熱，政府卻聽而不聞」、「和蟑螂完全一模一樣」、「智商真的比猿猴還要低？」、「低能兒到哪都是問題」、「野蠻、未開化、無恥，到底和蟑螂有何不同」。