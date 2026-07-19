國民黨掛看板酸「蘇大公主」　蘇巧慧冷回：只會引起選民反感

▲蘇巧慧屏東同鄉後援會成立大會。（圖／記者劉耿豪攝，下同）

記者詹詠淇／新北報導

由國民黨朱系人馬國民黨凌濤、楊智伃、鄧凱勛等組成的「風向株式會社」近期被發現在台北市林森北路和南京東路口掛上看板，大酸民進黨北北基桃市長參選人「蘇大公主」蘇巧慧、「台北說教男」沈伯洋、「我不是王義川」黃世杰、「賴清德姪子」童子瑋，引發網友熱議。蘇巧慧今（19日）對此直言，這樣的看板反而會引起選民的反感，新世代團隊會用陽光、正面態度講政見。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（19日）舉辦「屏東同鄉後援會成立大會」，包括總統府秘書長潘孟安、海基會董事長蘇嘉全、前屏東縣長曹啟鴻、屏東縣長周春米、立委邱議瑩，以及新北議員、議員參選人們均出席。

蘇巧慧表示，非常高興也非常感謝今天是她在這場選戰中第一個候選會成立，是屏東同鄉組成的後援會，「我一直以自己身為屏東女兒為榮，也非常認同這個身分」，所以過去十年在立法院中，不管是班班有冷氣、屏鵝公路（電纜）地下化、高鐵延伸等，都跟屏東委員站在一起。

至於未來是否會有其他後援會成立？蘇巧慧說，整個選戰會照規劃節奏前進，不管是議員座談會，現在已經舉辦35場，市場也已經掃過兩輪、超過40場了，一項一項都是照進度在走，今天是第一個後援會，未來也會有更多的後援會成立。

談及父親蘇貞昌部分，蘇巧慧指出，畢竟他到現在還是受很多人歡迎，也有很多行程，會持續在新北跟老朋友見面，歡迎大家邀請他。

媒體也關切，由國民黨凌濤、楊智伃、鄧凱勛等組成的「風向株式會社」在台北市林森北路和南京東路口掛上看板，內容大酸民進黨「蘇大公主」蘇巧慧、「台北說教男」沈伯洋、「我不是王義川」黃世杰、「賴清德姪子」童子瑋，對上新北市李四川、台北市蔣萬安、桃園市張善政、基隆市謝國樑。

蘇巧慧直言，這樣的看板反而會引起選民的反感，這次到現在已經（跑）超過700天了，尤其新北隊組合起來，不管是連任還是新任的議員、議員參選人，大家用正面、年輕、有活力的態度向市民報告願景。

蘇巧慧強調，團隊一定會用新的態度、正面的態度告訴大家，新時代的參選人講究的就是陽光、正面態度、講政見願景的態度，新時代會用這樣的態度，扛起新時代。