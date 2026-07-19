中部以北午後防短延時豪雨　未來一周又有熱帶擾動發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

南部持續受西南風影響，整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，今、明天中部以北午後有短延時豪雨發生機率。另外，這周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，不過位置及路徑仍有不確定性，後續須持續觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，今、明天持續受西南風影響，水氣偏多，台灣海峽上空有對流雲系發展，隨著西南風移入南部地區，帶來不定時短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲到晴，午後雷陣雨發展旺盛。周二起太平洋高壓西伸，各地午後降雨將逐漸減少。

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張承傳表示，今、明天南部整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；清晨至上午中部有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部雷陣雨，且有局部大雨。其中，今天中部以北山區有短延時豪雨，明天北部地區及中部山區也有短延時豪雨發生機率。

他指出，周二至周五轉為南風至東風環境，周二清晨至上午南部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨；周六東半部及恆春有不定時零星降雨，午後新竹以北地區及其他山區有短暫雷陣雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



溫度方面，張承傳表示，今天大台北、桃園、彰化內陸及花東地區有36度高溫發生機率；未來一周各地高溫約32至35度，大台北、中南部內陸及花東縱谷仍有局部36度以上高溫發生機率。

至於熱帶系統，他表示，本周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，位置及路徑仍有不確定性，後續仍須持續觀察。