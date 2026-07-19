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台鐵今全線正常行駛　萬里溪堰塞湖估傍晚達壩頂

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵全線正常行駛。（圖／台鐵公司提供）

記者周湘芸／台北報導

萬里溪堰塞湖已達警戒水位，原預估20日凌晨溢流，不過花蓮山區午後雷雨讓堰塞湖入流量增加，水位預估在今天下午5至6時達壩頂程。台鐵公司今宣布，今天全天全線各級列車正常行駛。

依據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動。台鐵公司表示，將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施，今天24時前全線列車正常行駛。

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台鐵公司指出，明天中午12時前的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化於今天晚間8時前發布新聞稿，期間若涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心下午3時工作會報會議裁示後，立即發布新聞稿，提醒旅客出門前再確認列車運行狀況。

台鐵也說，因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至19日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票的旅客，退票手續費將由公司統一辦理退還原刷卡帳戶。

另外，台鐵指出，因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯的車票申請一併退票者，也可辦理全額退費。

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