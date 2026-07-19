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警棍塞下體！烏克蘭女子遭「俄軍傀儡」集體性侵　集中營凌虐黑幕曝

▲▼俄烏戰爭,烏克蘭,婦女,少女。（圖／路透社）

▲大量烏克蘭女性遭俄軍與其傀儡勢力指控莫須有罪名後，監禁凌虐。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）的「伊佐利亞齊亞（Izolyatsiya）」過去曾是藝術家聚集的文化中心工廠遺址，如今卻因遭俄羅斯軍隊占領，淪為恐怖收容所，無數占領區的平民女性被強行擄至此處。無辜女性遭不當拘束、剝光衣服集體性侵，甚至在下腹部施加殘酷電擊與精神折磨。而這種行為已嚴重違反《日內瓦公約》等國際法，構成重大人權侵害。

根據日媒報導，伊佐利亞齊亞位處俄羅斯所控制的烏克蘭東部占領區內，自2014年頓巴斯戰爭及2022年俄烏全面開戰以來，許多無辜的烏克蘭女性被強行擄至此處。俄羅斯軍隊及其傀儡勢力在此綁架毫無武裝的平民，特別是抵抗能力脆弱的女性，並進行虐待，日復一日上演的組織化系統性拷問，也讓這個前身為藝術中心的地方淪為「拷問中心」。

遭控莫須有罪名 被關押至恐怖地獄

為了讓身心受創的生還女性獲得救贖，成功獲釋的柳德米拉·胡塞諾娃（Lyudmyla Huseynova）2025年5月主導成立了名為「前來吧，姊妹們！」的支援團體，並在烏克蘭首都基輔（Kyiv）郊外經營復健設施。近日多名女性在此處受訪，向外界揭露收容所內不為人知的殘酷黑幕。

受害女性透露，她們多數是背負了莫須有的罪名遭到逮捕。37歲的斯維特拉娜·霍洛萬（Svitlana Holovan）表示，我當時被指控犯下『間諜罪』，但我根本不是間諜，罪名全是被憑空捏造出來的。」

55歲的扎伊采娃·埃琳娜·瓦西里耶夫娜（Zaitseva Elena Vasilievna）與43歲的尤莉亞·德沃爾尼切爾科（Yulia Dvornychenko）表示，俄軍的傀儡勢力每抓一個人就能獲得獎金與升遷機會，「因此只要把越多人送進收容所，他們就賺得越多。」

扒光衣服集體性侵 警棍塞滿全身「有孔洞的地方」

曾被非法拘禁長達6年、最後透過交換俘虜而成功獲釋的斯維特拉娜回憶道，「那裡真的太恐怖了。裡面沒有任何女性獄警，清一色全是男性。他們會粗暴地一把揪住我們的脖子，嘴上說著『帶妳去洗澡』，然後像拉畜生一樣把我們拖走。」

尤莉亞則淚訴，「那些獄警把女人的衣服扒光，讓我們一絲不掛，頭上套著袋子後，輪流性侵女性。對那些人來說，這只是家常便飯。」扎伊采娃說，「那些只有20歲出頭的年輕小伙子，竟然虐待年齡大到可以當自己母親的女性，把警棍強行塞進她們的嘴巴、下腹部、肛門，全身上下只要是『有洞的地方』全都曾被塞進去。」

野戰電話施加電擊 俄軍自爆受過「專業拷問教育」

為了強迫受害者寫下虛假自白，收容所內天天上演慘無人道的酷刑。尤莉亞透露，俄軍傀儡會利用名為「塔皮基（Tapiki）」的舊型野戰電話連接電線，對她們實施高壓電擊。

尤莉亞更驚爆，在接受審訊時，那些獄警甚至毫不避諱地炫耀，自己曾接受過如何殘害、拷問女性的「專業教育」，顯示這一切都是俄方有組織的暴行。

斯維特拉娜也證實自己曾遭受窒息式拷問，「我的頭被套上袋子，脖子被膠帶死死纏住讓人無法呼吸。當時我拼命用指甲在袋子上戳出一個小洞，才勉強活了下來。」她們在收容所內移動時，也必須雙手反折、被迫擺出名為「燕子（Lastochka）」的痛苦姿勢，若稍有不從，就會立刻被踹倒在地瘋狂踩踏。

尤莉亞最後沉痛表示，收容所內有許多人最終熬不過去，在殘酷的虐待中失去生命。而「伊佐利亞齊亞」收容所內，甚至有一處專門用來掩埋這些被活活折磨致死的受害者屍體的秘密墓地，令人不寒而慄。

 
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