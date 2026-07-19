等紅燈遭撞！高雄雙載情侶骨折　毒駕男被搜出21顆喪屍煙彈

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區19日凌晨發生一起毒駕衝撞車禍。一名倪姓男子駕駛自小客車行經鳳屏二路與河堤路一段路口時，車輛突然失控暴衝，直接撞擊一輛正在停等紅燈的雙載機車，導致機車上的情侶噴飛受傷。警方隨後在倪男車內查獲21顆二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈），經唾液快篩後證實倪男有毒駕行為，全案已依法移送高雄地檢署偵辦。

▲倪姓男子開車行經大寮區鳳屏二路時，衝撞停等紅燈的雙載機車，致騎士情侶噴飛重摔，並波及路旁店家。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

林園分局指出，36歲的倪姓男子是在今天凌晨1時31分許，駕駛自小客車沿九和路北往南行駛。不料在行經鳳屏二路路口時，車子突然失去控制，高速衝撞前方停等紅燈的機車。巨大的撞擊力道讓機車零件瞬間散落一地，38歲的利姓男騎士與後載的35歲李姓女友當場被噴飛重摔在地，救護人員到場初步評估，均有骨折現象，隨即將兩人送醫救治，所幸意識清楚，無生命危險。

倪男在猛烈撞擊機車後，失控的車輛並未立刻停下，而是繼續朝路旁的店家衝去，猛烈力道甚至將店家的鐵皮外牆直接掀開，所幸當時屋內無人，未釀成更嚴重的傷亡。肇事的自小客車車頭嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，而倪男本身僅受輕傷。

警方到場處理並疏導交通，雖然倪男的酒精測試值為零，但在倪男的車內搜出電子煙及高達21顆的依托咪酯煙彈，立刻對倪男實施毒品唾液快篩，結果呈現顯著的陽性反應，當場將他逮捕。

警方訊後除了依違反毒品危害防制條例及公共危險罪將倪男移送法辦外，也同時依道路交通管理處罰條例開單舉發，倪男將面臨最高12萬元的罰鍰，車輛被當場移置保管，並吊扣駕駛執照一至二年，詳細的肇事原因與責任歸屬仍有待後續進一步鑑定。