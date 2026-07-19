綻放之夜！南島聯合豐年節舞團震撼接力　大合唱掀起最高潮

▲舞團接續登場，帶給現場觀眾一場跨越太平洋的文化饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2026太平洋南島聯合豐年節（palafang）」，18日晚以「Celak 綻放之夜」為題，續於花蓮縣立體育館旁德興大草坪盛大舉行。夜色落下，現場湧入萬名海內外遊客與在地鄉親，在星光與海風的交會下，文化在流動中綻放。縣長徐榛蔚在立法委員傅崐萁、立法委員鄭天財、吉安鄉長游淑貞、部落頭目及國際貴賓的陪同下，再度與現場萬名觀眾同歡，歡迎來自世界各地的旅人回到花蓮做客、共舞、共慶豐收，讓悠久的原民文化代代傳承。

徐榛蔚感性表示，花蓮太平洋南島聯合豐年節近年屢獲國際大獎肯定，不僅曾榮獲美國繆思設計獎，去年更勇奪義大利羅馬設計獎，成功讓世界看見花蓮。花蓮這幾年持續透過海洋與南島語族家人緊密交流，每年都有來自全球的族人回到花蓮，共同見證文化的代代傳承與繁榮。目前花蓮各部落的豐年祭已陸續展開，花蓮擁有獨特的文化魅力與豐富的在地活動，誠摯歡迎全國與國際家人走進部落、愛上部落，感受花蓮迷人的文化與美好夜晚。

當晚的演出節目精彩絕倫，花蓮在地與國際團隊輪番上陣。首先由篤摁樂舞劇團與鳳林森榮部落帶來《留・離 Cilo’ohay》，緊接著碧候國小泰雅薪傳舞蹈隊《憶！sm’atu望月慶豐年》、來來綜藝舞蹈團《祈－豐收》、力美文化藝術團《Seediq Ta Bale 我們是賽德克——遙想千年賽德克》，接力演繹在地族群的強韌生命力。國際焦點則由大溪地職業舞團 Hei Tahiti 帶來展現南島民族精神的《E fenua, e moana, e ra’i, e va’a, hō’ē ā nūna’a mā’ohi》，以及夏威夷 Kamehameha Schools 歌頌生命之水的《KA WAI OLA：Waters of Life》。隨後太巴塱天藝文化藝術團《Sa'icelen no mita o wawa no Pangcah－加油！Pangcah 的孩子們》、阿勒飛斯文化藝術團《海龜的報恩——噶瑪蘭族新社部落神話傳說樂舞》，以及Malikatay 洄瀾薪傳青年隊《徑脈.循竹聲.風起之處-印像sakizaya.創作樂舞呈現》接續登場，帶給現場觀眾一場跨越太平洋的文化饗宴。

晚會尾聲同樣由全場大合唱及歷年大會舞掀起最高潮，縣長徐榛蔚熱情邀請現場千名貴賓與全體民眾一同走入舞圈、手牽著手下場共舞，在熱鬧溫馨的圓圈中，攜手串起屬於花蓮多元族群的豐年記憶。

週末為活動人潮預期高峰，花蓮縣政府原住民行政處提醒民眾多加利用花蓮車站至德興大草坪的免費接駁專車（每20分鐘1班），也可事先於官網查詢A至E區停車規劃。

更多資訊請上活動官網查詢。

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