李家同提恢復上下課敬禮！在泰網紅有感：台灣年輕人讓我心寒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

靜宜大學前校長、清大榮譽講座教授李家同近日在社群表示，校園應重新重視基本禮儀教育，提倡「恢復上下課對老師敬禮」，引發討論。對此，在泰國生活4年多的網紅「泰國清邁象」感嘆，近幾年遇到的台灣人中，越年輕的似乎越沒有禮貌，「現在大學生不如我這高中混畢業的」。

「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」在粉專表示，看到提倡恢復對老師敬禮，他在泰國生活4年多很有感觸，偶爾他會在當地花店遇到語言不通的台灣遊客，也會主動上前協助翻譯與介紹，認為能替台灣人與泰國人搭起溝通橋樑是一件開心的事。

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不過，他卻觀察到部分年輕遊客接受幫助後，常常沒有道謝或道別便直接離開，「人就悄無聲息地飄走跟鬼一樣離開了，連一句簡單的謝謝再見都沒有，彷彿別人的幫忙是理所當然，「這到底是『近視』沒看到我，還是真的慣性目中無人…？」

因此，看到李家同校長提倡「恢復上下課對老師敬禮」的新聞後，讓他想起學生時期的「起立、敬禮、坐下」，認為這些看似簡單的儀式，其實是在教導學生尊重與待人接物。他也提到，小時候曾在校園樓梯轉角看到勸人守禮的牌子，直到長大後才明白，禮貌不只是形式，更反映一個人如何對待他人。

他直呼，「我知道說這些話是會激怒人的，但我必須誠實地說，我在泰國生活久了才發現，我們華人的禮儀與尊重，真的遠遠不及格。」