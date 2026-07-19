假軍人採購蔬菜再誘代墊貨款　台南多名菜商接單！1人遭騙39萬

▲台南1名陳姓菜商接到自稱陸軍洪姓採購班長的大額蔬菜訂單，查證後發現疑為詐騙。（陳姓菜商提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南近來傳出有人假冒陸軍洪姓採購班長，以軍方大量採購蔬菜為由，向多名菜商下訂數百公斤蔬菜，再伺機要求業者代墊款項詐財，1名陳姓菜商因首次與對方交易，主動要求前往營區確認身分，卻被要求先傳送雙證件辦理會客證，他察覺有異後進一步查證，才發現軍方「查無此人」；另有高雄菜商疑遭相同手法騙走39萬元。

陳姓菜商表示，由於網路上留有他的手機號碼，6月30日接到1名自稱「陸軍八軍團大內營區洪班長」的男子聯繫，對方聲稱部隊要訂購數種蔬菜，總量達數百公斤，金額約7萬元，雙方隨後互加LINE，以進一步討論品項及報價。

到了7月1日，洪姓男子聲稱採購案已獲長官批准，要求陳男傳送發票及收據，並表示軍方將在7月3日派軍用卡車前往載運蔬菜。

陳男心想，這筆訂單金額不小，雙方又是首次交易，為求保險，便詢問營區聯絡電話，打算直接向部隊查證是否確有洪姓班長及採購案，未料對方閃爍其詞，始終不願提供電話。

陳男隨後表示，可以親自前往大內營區會客、確認訂單，對方卻要求他先傳送身分證及另1張證件，以辦理會客證。陳男認為，到營區門口會客，理應現場出示身分證即可，沒有必要事先傳送雙證件，擔心證件資料可能遭冒用，甚至被拿去從事其他詐騙行為，因此開始懷疑對方身分。陳男進一步質疑對方是否為詐騙後，洪姓男子便不再回應，LINE上的姓名及大頭貼也隨即消失。陳男慶幸自己尚未向上游訂購蔬菜，否則恐怕將蒙受損失。陳男事後致電軍方查證，獲告知查不到大內營區有洪姓班長此人，確認所謂軍方採購案疑為詐騙。

陳男將遭遇分享給同業後，有名菜商驚覺自己也接到同一人、相同內容的蔬菜訂單，且原定隔天7月2日交貨，該菜商向對方提出質疑後，「洪班長」同樣已讀不回。由於該菜商已先行訂購部分蔬菜，只能認賠殺出，以低價請其他菜商協助銷售出清，並向警方報案。另名菜商也表示，曾接到相同蔬菜訂單，對方同樣約定7月3日交貨，所幸自己及時取消訂單，逃過一劫。

陳男指出，另有1名高雄菜商透露，也曾接獲同一名「洪班長」下訂相同蔬菜，最後疑遭騙走39萬元。陳男提醒同業，這類假冒軍人或公務機關採購的詐騙手法，通常先以大額訂單取得商家信任，接著在取貨前臨時聲稱還要加買其他物品，並以身上現金不足、軍方款項尚未撥下等理由，要求菜商先代為匯款墊付。

陳男呼籲，業者接獲軍方或機關大量採購訂單時，務必透過公開電話向相關單位查證，不要只相信對方提供的電話或LINE帳號，更不可隨意傳送雙證件、匯款或代墊貨款，以免辛苦錢一匯出去有去無回。