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約旦基地遇襲片瘋傳！伊朗5天開轟4次　美官員：伊朗飛彈庫存充足

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲圖為伊朗發射飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗轟炸約旦造成2名美軍喪命、1人失聯，如今有畫面捕捉到一段疑似約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）遇襲的畫面，可見一枚拋射物先在遠處墜落，接著另一枚拋射物在拍攝者附近爆炸。

遇襲畫面瘋傳

紐約時報指出，目前尚不清楚這段影片是否就是造成2名美軍士兵喪生的攻擊畫面，影片確切拍攝時間並不清楚。但根據美國國家航空暨太空總署（NASA）用來偵測重大熱源事件的衛星資料顯示，17日在同一地點曾記錄到一場大火。

美國官員指出，奪走2名美國士兵喪生的這場伊朗攻擊行動，是5天內針對駐約旦美軍發動的第4次攻擊，且這一連串攻擊已造成數十名美軍士兵受傷，多架直升機損毀。密集攻擊及其造成的損失顯示，伊朗部隊不僅仍擁有充足飛彈庫存，在規避美軍防空系統方面也變得更加熟練。

約旦在美軍行動中的角色愈發重要

約旦境內擁有美國空軍基地，其戰略地位在戰爭爆發前夕及開戰初期大幅提升，當時美國把部分駐紮在巴林、阿拉伯聯合大公國和卡達的部隊，轉移到相對安全的約旦與以色列。官員透露，隨著該地區其他美國盟友限縮華府在其領土駐軍及飛越領空的權限，約旦在美軍行動中的角色愈發重要。

今年7月初，伊朗擴大在中東地區的攻擊範圍，也首度把約旦納入鎖定目標。

伊朗5天攻擊約旦4次　細節曝光

美國官員也透露伊朗過去這5天以來攻擊約旦的情況。伊朗首波攻擊約旦境內美軍的行動擊中費薩爾親王空軍基地（King Faisal Air Base）一處住宿設施，造成5名美軍士兵受傷；第二波攻擊命中約旦東部一處美軍黑鷹直升機（Blackhawk）駐紮的基地，造成多架直升機受損。

接著就在48小時之前，伊朗發射飛彈攻擊穆瓦法克薩爾提空軍基地，造成約20名美軍士兵受傷，當時他們正衝向掩體，但無人死亡。不過就在17日伊朗再度對此基地發動攻擊的時候，有2名美軍士兵喪生、4人受傷，其他人員經評估傷勢較輕後已返回崗位。

五角大廈拒絕置評。

退役美國空軍中將德普圖拉（David Deptula）18日表示，約旦的地理位置讓美國能夠在敘利亞、伊拉克及更廣泛區域執行更有效率的空中作戰，「因此（伊朗）17日的襲擊行動不僅僅是針對一座基地的攻擊，而是針對美國區域聯盟的攻擊」，企圖讓美軍進駐所付出的政治代價高於其帶來的安全效益」。

美國軍方18日晚間已宣布發動報復性打擊，削弱伊朗對荷莫茲海峽航運的威脅，並迅速懲罰對駐約旦美軍發動攻擊的伊朗革命衛隊部隊。在這之前，總統川普還暗示計劃在下周加強對伊朗的攻擊力道，打算鎖定更多伊朗基礎設施，包括橋樑、發電廠等。

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