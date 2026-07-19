郵局制服大改版「首推飛行夾克」票選　明年10月換新裝

▲郵局窗口人員明年換新裝，中華郵政啟動新制服票選，首納飛行夾克。（圖／員工提供）

記者李姿慧／台北報導

郵局窗口員工制服將大改版。中華郵政規劃新一波儲匯窗口冬季制服換發，除首度將飛行夾克、休閒外套納入制服選項，也首次開放員工線上票選款式，預計116年10月完成換發，全國約1.2萬名營業窗口員工將換穿新裝。

郵局員工冬季制服每3年換發一次，由於上次冬季制服換發時間為113年，明年即將換裝，中華郵政近來啟動窗口人員冬季制服外套問卷調查，除深藍色西裝外套款式外，另還有黑色、深灰色、藏青色、粉紅色之飛行夾克和休閒外套等款式開放員工投票，未來將參考員工票選結果評估。

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▲中華郵政新制服票選也保留西裝外套款式。（圖／員工提供）

中華郵政表示，儲匯窗口人員冬季制服每3年製發1次，這次屬例行性規劃。窗口同仁意見調查結束後，尚需辦理布料採購、尺寸量測及縫製等作業，預計於116年10月左右發交同仁換穿，對象為全國各地郵局營業窗口同仁，預估約1.2萬名員工，相關經費將依實際採購執行情形核定。

針對未來新舊制服的差異，中華郵政說明，過去窗口制服外套均採用西裝外套，惟西裝版型較為合身，窗口同仁反映於作業時活動易受限制，這次特增加飛行夾克及休閒外套款式，並首次採線上票選，提升員工參與度。

根據中華郵政規劃，新款夾克外套將採用防潑水布料，提升外套之機能性、保暖性、舒適度及活動便利性。

▲中華郵政啟動新制服票選，首推飛行夾克。（圖／員工提供）

由於飛行夾克及休閒外套中出現粉紅色系，有員工認為宛如「國中生運動服」，中華郵政表示，這次外套票選顏色包含黑色、藏青色、深灰色及粉紅色。考量黑、藏青及深灰色屬暗色系，窗口女性同仁比例較高，因此增加較明亮、活潑的粉紅色供同仁票選。

中華郵政強調，郵局窗口人員外套採用挺度良好之布料，並搭配飛行夾克等設計，剪裁有型，與一般學生運動服外套材質及設計均有所不同。這次調查活動同仁參與踴躍，相關意見將作為重要參考依據，並綜合評估後規劃。