錨點突崩落！她下山途中「急墜12公尺」　重摔岩面亡

▲安東妮亞是經驗豐富的登山好手。（圖／翻攝IG@mihailescu.antonia，下同。）



記者吳美依／綜合報導

羅馬尼亞中部「布切吉山脈」（Bucegi Mountains）發生重大意外，4名攀岩者下山時，固定繩索錨點突然崩落，導致他們從12公尺高處相繼墜下，其中一名36歲女牙醫當場喪命。

4人急墜12公尺 她傷重不治

11日下午，這起悲劇發生在卡賴曼山（Caraiman Mountain）下山路線阿爾比索阿拉布拉內（Albișoara Brânei）。

安東妮亞（Antonia Mihăilescu）與3名男性同伴共用錨點，未料行經一段暴露岩面時，4人共用的錨點突然崩塌，位於隊伍末端的她率先滑落，並且引發連鎖反應，導致一行人全都重摔下方岩石。

據悉，4人墜落後起初都還有意識，但安東妮亞的傷勢急遽惡化，隨後在現場宣告不治。其餘年齡介於26至51歲的3名男性同伴，雖身受重傷但保住性命，目前仍在醫院治療。

大規模搜救 調查關鍵曝光

這場救援行動規模浩大，一共出動4架直升機及多支地面搜救隊伍，但惡劣地形與天候導致救援工作困難重重。

地方官員證實，意外發生時還有一名合格教練隨行，檢方已對此展開刑事調查，釐清關鍵包括保護點設置是否有誤，以及設備本身是否發生故障。

羅馬尼亞登山協會發言人強調，即便是老手也必須設置多重備用錨點，「標準做法是2個甚至3個，如果一個失效，其他還能撐住。」

登山好手喪命布切吉山脈

安東妮亞是一名牙醫，同時也是資深登山與攀岩好手，曾登頂非洲最高峰吉力馬扎羅山（Kilimanjaro）烏呼魯峰（Uhuru Peak），並且抵達聖母峰基地營，也攀登過秘魯多條高難度路線。

布切吉山脈位於羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）以北約2小時車程，吸引全歐登山好手前往挑戰，但每年都有數十人意外喪生。