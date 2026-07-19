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「厭女網紅」在美被捕！泰特兄弟涉性侵　英國尋求引渡

▲▼美國仇女爭議網紅安德魯．泰特（Andrew Tate，右）及胞弟崔斯坦．泰特（Tristan Tate，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德魯·泰特（右）及胞弟崔斯坦．泰特（Tristan Tate，左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

39歲爭議網紅安德魯·泰特（Andrew Tate）與38歲胞弟崔斯坦·泰特（Tristan Tate）18日在美國邁阿密被捕，英國檢方正尋求將2人引渡回國受審。這對兄弟透過宣揚男性支配與厭女思想，建立起龐大的社群媒體王國，但都被指控2010至2017年間對多名女性犯下性侵與人口販運罪。

厭女網紅在美被捕　英國尋求引渡

美國法警局發言人麥卡倫（Brady McCarron）向《美聯社》證實，該局依照密封逮捕令拘留泰特兄弟檔。

英國皇家檢察署（CPS）18日聲明指出，除了2025年就已宣布、涉及3名女性受害者的指控外，他們又對兄弟倆新提出38項罪名，並且涉及「4名額外受害者」。其中，安德魯還面臨1項賣淫牟利罪、19項涉及「兒童猥褻影像與極端色情內容」的罪名。

負責調查的貝德福德郡警察局助理局長湯瑪斯（Karena Thomas）強調，「針對女性與女孩的男性暴力行為沒有容身之地，我們將持續努力不懈地支持受害者，並且調查所有向我們通報的案件。」

不過，兄弟倆的辯護律師麥克布萊德（Joseph McBride）痛批英國提出的新罪名是「污穢與誹謗」，目的是干擾2名當事人在美國提起的誹謗訴訟，「他們不惜一切阻止這兩人上法庭。我們相信，一旦稱職的法官看清事實，一旦司法部直面自身權力被嚴重濫用的情況，安德魯與崔斯坦將自由獲釋。美國不會替英國做政治髒活。」

▼安德魯·泰特在X擁有逾千萬粉絲。（圖／路透）

▲▼美國爭議網紅安德魯．泰特（Andrew Tate）。（圖／路透）

爭議言論走紅　兄弟檔否認指控

安德魯2016年在英國實境節目《老大哥》（Big Brother）走紅，後來因一段對女性施暴的影片曝光而被節目除名，儘管如此仍在X坐擁逾千萬粉絲。不過，他因違反仇恨言論規定，已在YouTube、TikTok及Instagram被封鎖。

安德魯最廣受譴責的言論，包括責怪女性性侵受害者也應承擔部分責任，詳細描述自己可能如何攻擊女性，以及批評那些尋求治療心理疾病的人。

安德魯與崔斯坦同時持有美英雙重國籍，2016年移居羅馬尼亞，2022年因涉嫌誘騙女性從事性剝削行動在當地被捕，但因法律與程序問題，案件遲遲沒有進展。2人去年獲准離開羅馬尼亞，搭乘私人飛機返回佛州。

安德魯與崔斯坦持續否認虐待與人口販運指控，宣稱那些暴力與厭女言論只是開玩笑，或者被斷章取義。

ETtoday新聞網提醒您：

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
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