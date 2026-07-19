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服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名女子日前在餐廳吃飯時，服務生來傳話，稱包廂內有一名「黃總」邀約，令她感到相當奇怪，拒絕後離開了餐廳。事件引起大量關注，當地官方也展開調查，並以「誤會」定調；目前，餐廳已向女子道歉，並停業整改。

▼餐廳服務生替包廂內的客人傳話。（圖／翻攝微博）

▲▼餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」。（圖／翻攝微博）

女子上傳了事件的過程，從影片中可以看見，她原本在拍攝自己吃飯，吃到一半，一名服務生過來傳話，說有一名「黃總」邀請她去包廂。

女子聽了以後感到很奇怪，表示自己不認識姓黃的人，但服務生還是再次來詢問，說黃總想找她一起吃飯。

女子強調自己真的不認識姓黃的人，又一次拒絕服務生。

不料，餐廳的上菜速度突然變得很慢，女子按了多次服務鈴也沒人理會，令她對餐廳越來越起疑，決定把還沒送來的菜退掉，直接叫車離開餐廳。

▼女子越想越怪，決定離開餐廳，後續的菜也不吃了。（圖／翻攝微博）

▲▼餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」。（圖／翻攝微博）

事件在網路上引起大量關注，餐廳更是被罵翻，許多人都質疑該餐廳替陌生的客人傳遞私人邀約，被拒絕後還持續打擾，非常冒犯，「黃總以為自己在商K？想叫人進來陪酒？」「如果是認識的，應該自己來打招呼，怎麼會叫服務生？」

當地官方也介入調查，稱黃姓男子（黃總）是餐廳一名「普通顧客」，是第一次到該餐廳就餐，因認錯人，誤認女子為認識的朋友，故托服務生代為傳話邀請。

調查結果指出，該餐廳服務生在未確認雙方是否相識的情況下代為傳遞私人邀約信息一次，行為確有不當。

調查結果也提到，餐廳方已向女子正式道歉，雙方已達成和解。目前，餐廳已停業整改，後續將加強員工教育培訓。

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