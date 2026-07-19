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柯志恩首場「廟口那卡西」起跑　謝龍介現身力挺！2人齊轟民進黨

▲▼ 柯志恩首場「廟口那卡西」起跑　謝龍介現身力挺！2人齊轟民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩首場「廟口那卡西」起跑，謝龍介現身力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩昨（18）日晚間在大樹保安宮舉辦首場「高雄那卡西•柯志恩陪你來唱歌」音樂會，與台南市長參選人謝龍介合體並大展歌喉獻唱。柯志恩致詞時感性表示，廟口巡迴演出的第一場特別選在大樹，期許自己若當上市長，一定要像大樹一樣，為市民朋友遮風擋雨。

柯志恩表示，35場廟口那卡西第一站之所以選在大樹，是因為「大樹」不只是地名，更代表一位市長應有的精神。市長要像一棵大樹，為市民遮風擋雨、提供安心依靠，也希望高雄能為下一代變成更好的城市。

柯志恩強調，大樹擁有鳳梨產業、佛光山等重要觀光資源，未來她上任後一定積極規劃捷運紫線延伸至佛光山；同時，她也關注205兵工廠遷建後的交通規劃，並承諾改善台29線的道安與交通瓶頸。

▲▼ 柯志恩首場「廟口那卡西」起跑　謝龍介現身力挺！2人齊轟民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩說，35場廟口那卡西第一站之所以選在大樹，是期許自己若當市長後，要像一棵大樹，為市民遮風擋雨。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩致詞時也特別感謝謝龍介一路相挺，她回憶，4年前舉辦廟口開講，謝龍介也是第一位助講嘉賓，當時兩人冒雨站在三鳳宮前與鄉親搏感情；4年後，「高雄那卡西•柯志恩陪你來唱歌」首場活動，謝龍介又義不容辭、現身力挺，讓她相當感動。她也懇請鄉親支持謝龍介，讓他順利當選台南市長。

謝龍介站台時，痛批行政院長卓榮泰，不肯在立法院針對「毒油案」道歉，事件爆發超過兩個禮拜，源頭至今查不出來。謝龍介指出，人民期待看到的是政府道歉、展現誠意，而不是一再拖延，他要求政府給全民一個交代，並呼籲鄉親用選票讓民進黨有所反省。

▲▼ 柯志恩首場「廟口那卡西」起跑　謝龍介現身力挺！2人齊轟民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩首場「廟口那卡西」起跑，謝龍介現身力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 柯志恩首場「廟口那卡西」起跑　謝龍介現身力挺！2人齊轟民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩也砲轟民進黨錯誤的能源政策，讓大樹和山里51公頃山林被全數剷平種光電板，案件經她揭露後，引發全國關注。柯志恩痛批，民進黨已經在高雄執政28年，唯有政黨輪替才能讓民進黨反省，重新檢視過去沒有做好的地方。

柯志恩強調，自己是南部孩子，離開家鄉40多年，如今回到高雄，不是為了做官，而是希望用餘生來服務故鄉。她沒有派系包袱，未來將公平分配市府資源，推動農業、觀光及各項建設，讓高雄迎向世界潮流，而不是派系的「新潮流」。

柯志恩最後向鄉親承諾，未來自己若有機會擔任高雄市長，將秉持對市民的承諾，像一棵大樹一樣守護高雄，讓世界看見高雄，也讓高雄走向世界。

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