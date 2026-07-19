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忘摘隱形眼鏡！英女遭「寄生蟲啃食眼角膜」　右眼全失明

▲▼忘摘隱形眼鏡！寄生蟲啃食角膜　英女失明。（圖／翻攝自TikTok／emsie.finds）

▲艾瑪因為錯誤配戴隱形眼鏡，導致右眼失明。（圖／翻攝自TikTok／emsie.finds）

記者王佩翊／編譯

英國一名47歲婦女因為一個無心的致命錯誤，導致一種罕見的寄生蟲侵入右眼「啃食」她的角膜與視神經，甚至將眼球表面侵蝕出一個大洞，最終導致她右眼完全失去視力，只能等待角膜移植。

跌進馬廄水槽沒摘隱形眼鏡 一個小動作引來「啃食眼角膜」

根據《太陽報》報導，住在蘭開夏郡（Lancashire）的47歲前健身教練艾瑪·馬斯登（Emma Marsden）2月在清理馬廄時不小心摔倒，整個人頭朝下栽進一個裝滿泥土與髒水的手推車裡。

當時艾瑪爬起來後，隨即清洗了雙手與臉部的泥巴，但她卻犯下了一個致命錯誤，那就是沒有在第一時間摘除隱形眼鏡，直到當天深夜才拔掉。

僅僅4天後，艾瑪的右眼開始出現強烈的刺痛感，視力也開始急速惡化、變得模糊。起初醫生診斷為普通潰瘍，只開了眼藥水讓她回家，但接下來幾天，那股疼痛演變成的劇痛，艾瑪的右眼徹底失去光明。

艾瑪痛苦回憶，「只要有一絲光線照到眼睛，就會痛到像被火燒，我連眼睛都張不開。我生過3個小孩，但生孩子的痛跟這個比起來，根本就不算什麼。」

寄生蟲把眼球「啃穿一個洞」！醫生驚：速度快到不敢置信

直到3月回診時，醫生才終於揪出幕後黑手，證實她感染了罕見的「棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba keratitis）」。這種寄生蟲一旦入侵眼部，就會開始瘋狂啃食眼角膜、眼球組織與所有的視神經。醫生震驚表示，寄生蟲在她眼裡啃食的速度，快到連醫療團隊都感到不可思議。

更糟的是，棘阿米巴原蟲已經將艾瑪的眼角膜徹底穿孔，並在她的眼球表面啃出一個大洞。為了阻止傷勢惡化並強迫傷口癒合，醫生只能採取極端手段，動手術將艾瑪的右眼瞼「縫合」。

醫生告訴艾瑪，這種寄生蟲廣泛存在於自來水、游泳池、熱水浴缸、土壤及灰塵中。艾瑪極可能是在沾滿泥水後，帶著隱形眼鏡用自來水洗臉，導致自來水中的寄生蟲被卡在隱形眼鏡與眼球之間，進而啃食眼球。

目前艾瑪每周必須回醫院複查，且每隔2個小時就要點6次眼藥水。醫生評估艾瑪未來必須接受角膜移植手術，但由於目前感染過於嚴重，必須等待數年確認寄生蟲完全消失後才能進行。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，僅在美國就有高達4500萬人佩戴隱形眼鏡，而配戴隱形眼鏡睡覺、接觸自來水、或清潔不當，都會讓感染風險狂飆6至8倍。艾瑪現在仍用左眼戴隱形眼鏡，她強調，「這不是隱形眼鏡的錯，而是我缺乏正確照顧它們的知識。在你親身經歷或看到身邊的人遭遇之前，大家對保護眼睛這件事都太過自信了。」

@emsie.finds ♬ original sound - Em
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