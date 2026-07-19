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加拿大牙醫「未依規定消毒」！　近900人恐染愛滋病、B肝

▲▼牙醫、牙科手術、看牙醫。（示意圖／CFP）

▲加拿大一間牙醫未依規定進行器械消毒，導致上百名病患面臨感染風險。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

加拿大安大略省（Ontario）一間由華裔牙醫主理的診所，遭前員工舉報長期在醫療器械的消毒流程上違規，經調查確認有15項缺失，2025年11月被當局勒令停業。負責人陳喬治醫生（Dr. George Chan）已於2026年7月2日正式辭職，並喪失執業資格。884名曾在該診所就診的患者已陸續接獲通知，有愛滋病（HIV）及B型肝炎、C型肝炎感染風險，但迄今仍約有一半患者尚未接受篩檢。

櫃台員工察覺異狀 舉報揭開消毒漏洞

曾在「Dr. George Chan Dentistry」診所擔任櫃台接待的前員工Lyn Portelli表示，她2025年10月28日上班時，注意到其中一間診療間存在可疑情況，隔天便向南安大略省的格蘭德伊利公共衛生局（Grand Erie Public Health，GEPH）提出正式投訴。

GEPH接獲投訴後，委託感染預防與控制部門（IPAC）展開深入調查，結果發現該牙科診所在可重複使用器械的清潔、消毒及滅菌流程中，共存在15項違規情形。由於這類器械若未徹底滅菌就重複使用，可能透過血液傳播B型肝炎、C型肝炎及愛滋病等病毒，GEPH因此在2025年11月3日下令診所全面停業。

通知晚了好幾個月才發出 官方解釋：需符合法律要求

值得注意的是，診所停業距離患者收到通知信，中間相隔了數個月。GEPH直至2026年3月中旬，才開始向曾於2021年11月3日至2025年11月3日間在該診所就診的884名患者寄出建議檢測通知。對於這段時間差，GEPH說明，整個調查與評估程序需要蒐集足夠的證據支持，並確保符合相關法律規定，因此才在程序完備後才對外發出通知。

涉事牙醫辭職並喪失執照 正式退出診療行列

依據安省牙醫協會（RCDSO）官方網站的公開資料，陳喬治醫生已於2026年7月2日正式辭職。RCDSO亦透過電子郵件確認，他目前已完全喪失在安大略省從事牙科診療的資格與權利。

感染風險評估偏低 但仍有逾400人尚未驗血

就目前掌握的情況而言，GEPH尚未發現任何經確認與該診所相關的乙肝、丙肝或愛滋病感染案例。至於初步篩查是否出現陽性結果，當局以保護個人隱私為由，拒絕進一步透露。

根據最新統計，884名收到通知的前患者中，目前僅約一半完成建議的血液檢測，仍有數百人尚未行動。GEPH因此於7月7日首度公開發出呼籲，要求尚未驗血的前患者盡快安排檢查。

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