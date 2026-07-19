桃園7旬翁深夜毒駕被抓　車上赫見改造手槍、衝鋒槍、子彈

▲警方對毒駕的江男實施唾液快篩，結果呈陽性反應。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

70歲江姓男子因毒駕自小客車不僅車輛左右搖晃，且未依規定使用方向燈，遭巡邏員警攔停盤查，江男向警方坦承施用毒品後駕車，警方立即依規定實施唾液毒品快篩，結果呈陽性反應，並於車內查獲改造手槍、改造衝鋒槍各1把及子彈，依法將男子逮捕送辦，持續向上溯源追查槍枝來源。

▲▼警方再從江男車上查獲黑色改造手槍1把、黑色改造衝鋒槍1把（均含彈匣）及子彈。（圖／平鎮警分局提供）

桃園市政府警察局平鎮分局員警18日凌晨3時30分許執行巡邏勤務時，經平鎮區金陵路五段，發現一輛自小客車行車搖晃且未依規定使用方向燈，立即上前攔查，駕駛江姓男子坦承施用毒品駕車，經唾液快篩結果呈鴉片類及安非他命類陽性反應。

警方隨後依法對車輛附帶搜索，於後車廂內查獲黑色改造手槍1把、黑色改造衝鋒槍1把（均含彈匣）及子彈，當場將江男逮捕，並通知支援警力到場協助戒護及保全現場。經初步檢視，查獲槍枝零件及機具性能均正常，均可擊發，經刑事鑑識中心鑑驗，槍枝具有殺傷力。江男向警方坦承施用毒品後駕車。

全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。同時成立專案小組，持續追查槍枝來源及是否涉及其他不法案件，貫徹向上溯源、向下刨根，全力打擊非法槍械及毒品犯罪。