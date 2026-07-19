北韓外務相崔善姬低調訪俄　疑為金正恩「會晤普丁」鋪路

▲2025年10月，北韓外務相崔善姬出訪俄國。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

北韓外務相崔善姬昨（18）日搭乘專機離開平壤，前往俄羅斯展開訪問。北韓官媒《朝中社》證實此事，但未公開具體行程與出訪目的。南韓《韓聯社》分析，此次行程缺乏明確外交活動背景，外界關注崔善姬是否將與俄方協商北韓最高領導人金正恩未來訪俄事宜。

根據北韓官媒《朝中社》，崔善姬是在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）邀請下出訪，18日從平壤順安國際機場搭乘專機前往俄國。她出發時，由北韓外務省副相金正圭（音譯）以及俄羅斯駐北韓大使館代理大使托佩哈（Vladimir Topeha）等官員送行。

不過，北韓官媒僅公布崔善姬啟程訪俄消息，並未透露此次出訪詳細目的、會談對象或後續行程。俄羅斯外交部先前也僅表示，崔善姬將以「正式訪問」形式抵達俄國，並未提前公布具體外交安排。

▲2025年10月27日，北韓外務相崔善姬出訪俄羅斯莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫進行會談。（圖／VCG）

這是崔善姬繼去年10月後，再度前往俄羅斯。她當時以「工作訪問」形式訪問莫斯科，並赴白俄羅斯明斯克參加歐亞安全國際會議並發表演說。相較之下，此次以「正式訪問」身分出訪，也凸顯俄朝外交互動持續升溫。

由於此次訪俄時間點並沒有明顯國際會議、外交紀念日等公開契機，因此南韓媒體推測，崔善姬可能肩負「事前協調」任務，為金正恩訪問俄羅斯進行準備。外界長期關注金正恩是否會回訪俄國，而俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）過去也多次邀請金正恩訪俄。

俄朝關係近年快速升溫。2024年6月，普丁赴平壤與金正恩進行峰會，雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》；2025年9月，兩人又在中國紀念抗戰勝利閱兵活動期間再次會面。普丁此前曾邀請金正恩訪問俄羅斯，因此金正恩可能出訪莫斯科的消息持續受到外界關注。

▲北韓外務相崔善姬2025年9月底出訪北京，受到中國國務總理李強接見。（圖／路透）

報導也提到，崔善姬此次訪俄正值北韓與中國關係升溫之際。中國國家主席習近平今年6月訪問平壤，與金正恩進行會談，加上兩國迎來《中朝友好合作互助條約》簽署65周年，北韓與中國高層互動明顯增加。

《韓聯社》分析，崔善姬此行除了深化俄朝合作以外，也可能向俄方說明，北韓即使加強與中國往來，仍不會削弱與俄羅斯之間「血盟」關係。