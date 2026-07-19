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美伊協議破局！伊朗稱「停止履行停火協議」　美發布全球旅遊警示

▲▼伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

▲伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美伊爆發激烈空襲互指違約，導致6月簽署被認為是停火協議的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》全面停擺。美軍連續7夜轟炸造成伊朗至少50死、一萬人斷水；伊朗則大規模反擊，密集轟炸科威特、巴林等美國盟友。鑑於中東局勢恐面臨非預期升級，美國國務院緊急發布「全球旅遊警示」。

根據《半島電視台》、《彭博社》，這場衝突源於美國總統川普在10天前宣布，兩國在巴基斯坦斡旋下達成的60天停火協議「已經結束」，隨即重啟海上封鎖並撤銷伊朗石油出口豁免。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）隨後證實，由於美方嚴重違約，德黑蘭當局已同樣中止所有承諾，顯示這份旨在開放荷姆茲海峽、限制核計畫的協議已破裂。

▲▼美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

▲美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

根據美媒《CNN》，美國國務院緊急發布全球旅遊警示，呼籲海外公民「提高警覺」。美方聲明強調，中東安全環境極其複雜，隨時存在非預期升級的風險，且全球各地的美國外交設施已面臨威脅，親伊朗組織可能隨時襲擊海外美國利益，提醒民眾密切留意使領館公告，並注意航班與領空關閉等突發狀況。

美軍中央司令部連續7晚發動猛烈空襲，全面轟炸伊朗的武裝庫與港口。伊朗衛生部指出，本月襲擊已造成至少50人死亡、逾500人受傷，位於伊朗南部的本吉海水淡化廠（Bunji desalination plant）更遭完全炸毀，導致20個村莊、近萬居民面臨斷水危機。對此，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref），美方甚至在備忘錄「墨水未乾」前就開火。

面對美軍轟炸，伊朗隨即向波斯灣地區的美方盟友發動飛彈與無人機報復。科威特緊急關閉領空，境內兩座水電廠遭襲引發大火，導致數名消防員受傷。巴林境內也頻頻響起防空警報，當局呼籲民眾緊急避難；約旦方面則證實，已在領空內成功攔截了10枚來自伊朗、射向美軍基地的彈道飛彈。

▲▼7月18日，伊朗南部荷莫茲甘省一座橋梁在戰爭中遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月18日，伊朗南部荷莫茲甘省一座橋梁在戰爭中遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，其海軍已精準打擊科威特港口的美軍燃料碼頭，以及巴林的美軍戰機組裝基地，甚至突襲約旦的阿茲拉克基地並摧毀兩架美軍戰機。報導分析，雙方攻勢目前已不再局限嚴格的軍事目標，更重創了橋梁、港口等攸關全球經濟與民生的公共基礎設施，讓國際社會高度戒備。

《半島電視台》指出，川普為了11月關鍵的期中選舉，急於在選前壓低國內油氣價格，才大動作對伊朗展開軍事施壓，但接連的轟炸至今仍無法迫使德黑蘭屈服。伊朗最高領袖穆吉塔巴透過國營電視台發表強硬聲明，嚴正警告德黑蘭將因美軍持續不斷的襲擊，讓華府吸取一場「永生難忘的教訓」。

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