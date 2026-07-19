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2美兵陣亡！美軍空襲「迅速懲罰」革命衛隊　伊朗南部多地傳爆炸

▲▼美軍連續第7晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）

▲美軍公布打擊伊朗的畫面。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍18日對伊朗發動新一波打擊，「迅速懲罰」伊斯蘭革命衛隊（IRGC）攻擊導致2名美軍喪生。伊朗當地媒體指出，鄰近荷莫茲海峽的南部多個戰略要地傳出爆炸聲，而德黑蘭官員已警告，若美軍持續發動攻擊，衝突規模可能擴大。

美軍連續7晚攻擊　迅速懲罰伊朗

CNN報導，美軍中央司令部（CENTCOM）18日發布聲明，宣稱最新一波空襲旨在「進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力，並迅速懲罰昨晚對駐約旦美軍人員發動攻擊的伊斯蘭革命衛隊。」

美軍中央司令部稍早宣布，2名美軍士兵在戰鬥中陣亡，另有1人失蹤。這是今年3月以來，首度出現伊朗火力導致的美軍傷亡。

美國總統川普已授權這一波打擊行動。他此前接受媒體訪問時表示，士兵的犧牲「令人非常悲痛」，並強調他們是為國捐軀。

這已經是美軍連續7天對伊朗發動攻擊，而美伊談判似乎已被擱置。

伊朗南部多地傳爆炸　官員拒絕證實

《半島電視台》則引述伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）報導，鄰近荷莫茲海峽的戰略要地，包括西里克（Sirik）、阿巴斯港（Bandar Abbas）與倫格港（Bandar Lengeh）相繼傳出爆炸聲。

▼美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊。（圖／路透）

▲▼美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊。（圖／路透）

霍爾木茲甘省（Hormozgan）官員也證實當地聽見爆炸聲，但堅稱尚無飛彈撞擊或美軍戰機攻擊的資訊。稍後，該省官員更向《梅爾通訊社》（Mehr）駁斥社群媒體流傳說法，表示倫格港並未通報任何撞擊或攻擊事件。

與此同時，伊朗表示將維持對荷莫茲海峽的控制，並對該區域各地的美軍設施展開報復。

伊朗軍隊與伊斯蘭革命衛隊都宣稱，已在夜間反擊約旦、科威特及巴林的美軍設施。伊朗軍官們警告，如果美軍繼續發動攻擊，將招致更強烈的報復，甚至可能導致衝突蔓延至中東地區以外。

 
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