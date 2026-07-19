2美兵陣亡！美軍空襲「迅速懲罰」革命衛隊　伊朗南部多地傳爆炸

▲美軍公布打擊伊朗的畫面。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美軍18日對伊朗發動新一波打擊，「迅速懲罰」伊斯蘭革命衛隊（IRGC）攻擊導致2名美軍喪生。伊朗當地媒體指出，鄰近荷莫茲海峽的南部多個戰略要地傳出爆炸聲，而德黑蘭官員已警告，若美軍持續發動攻擊，衝突規模可能擴大。

美軍連續7晚攻擊 迅速懲罰伊朗

CNN報導，美軍中央司令部（CENTCOM）18日發布聲明，宣稱最新一波空襲旨在「進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力，並迅速懲罰昨晚對駐約旦美軍人員發動攻擊的伊斯蘭革命衛隊。」

美軍中央司令部稍早宣布，2名美軍士兵在戰鬥中陣亡，另有1人失蹤。這是今年3月以來，首度出現伊朗火力導致的美軍傷亡。

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

美國總統川普已授權這一波打擊行動。他此前接受媒體訪問時表示，士兵的犧牲「令人非常悲痛」，並強調他們是為國捐軀。

這已經是美軍連續7天對伊朗發動攻擊，而美伊談判似乎已被擱置。

伊朗南部多地傳爆炸 官員拒絕證實

《半島電視台》則引述伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）報導，鄰近荷莫茲海峽的戰略要地，包括西里克（Sirik）、阿巴斯港（Bandar Abbas）與倫格港（Bandar Lengeh）相繼傳出爆炸聲。

▼美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊。（圖／路透）

霍爾木茲甘省（Hormozgan）官員也證實當地聽見爆炸聲，但堅稱尚無飛彈撞擊或美軍戰機攻擊的資訊。稍後，該省官員更向《梅爾通訊社》（Mehr）駁斥社群媒體流傳說法，表示倫格港並未通報任何撞擊或攻擊事件。

與此同時，伊朗表示將維持對荷莫茲海峽的控制，並對該區域各地的美軍設施展開報復。

伊朗軍隊與伊斯蘭革命衛隊都宣稱，已在夜間反擊約旦、科威特及巴林的美軍設施。伊朗軍官們警告，如果美軍繼續發動攻擊，將招致更強烈的報復，甚至可能導致衝突蔓延至中東地區以外。