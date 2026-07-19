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慘遭台灣超車！韓人均GDP估逼近4萬美元　韓媒悲觀：台韓差距擴大

▲▼韓國銀行總部。（圖／VCG）

▲韓國銀行總部。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（19）日公布統計數據，表示受惠於半導體出口熱潮，今年南韓人均GDP預估可達3萬9164美元，創下近5年最大增幅，距離4萬美元大關僅一步之遙。不過，韓媒關注主要競爭對手台灣，台灣主計總處預估今年人均GDP最高可達4萬5610美元，半導體與AI供應鏈優勢恐進一步擴大南韓與台灣的差距。

南韓財政經濟部、韓國銀行與國家數據處統計，今年南韓人均GDP預估可達3萬9164美元，較去年增加2750美元、年增7.6百分點，是自2021年以來最大增幅。南韓政府日前公布下半年經濟成長策略時，將今年名目經濟成長率上修至12.3%，主要原因就是半導體景氣復甦帶動出口表現。

根據《韓聯社》，若今年平均韓元兌美元匯率低於1456.1韓元，南韓今年便有機會首次突破4萬美元人均GDP門檻。目前依照南韓政府預估數據計算，南韓人均GDP約為3萬9164美元，距離4萬美元僅相差約836美元。

回顧南韓人均GDP走勢，2016年南韓首次突破3萬美元，2018年升至3萬5359美元，但受到新冠疫情等因素影響，2020年降至3萬3652美元。2021年隨疫情結束後恢復經濟活動，一度回升至3萬7534美元，之後又因通膨與升息壓力下滑，如今則因半導體出口復甦重新快速成長。

除了人均GDP外，南韓整體經濟規模也可望創下新高。根據推估，今年南韓名目GDP以韓元計算將首次突破3000兆韓元，若匯率維持目前水準，美元計算GDP也可能首度突破2兆美元。

▲▼南韓釜山港堆滿貨櫃。（圖／VCG）

▲南韓釜山港堆滿貨櫃。（圖／VCG）

不過，《韓聯社》特別拿台灣作為比較對象，指出同樣受惠於半導體與AI需求升溫，身為南韓「主要競爭對手」的台灣經濟成長速度更加亮眼。台灣主計總處5月29日公布數據，指出今年人均GDP預估值可望由4萬4000美元上調至4萬5610美元，預估將首次突破4萬美元後，直接站上4萬5000美元以上。

報導指出，台灣今年人均GDP預估數字，主要反映實質GDP成長率9.64%的預期，以及半導體產業在全球AI供應鏈中的關鍵地位。台灣相關部門表示，半導體及相關製造業「在全球人工智慧供應鏈中占據核心位置」，為出口帶來廣泛且持續性的成長動能。

《韓聯社》分析，雖然南韓今年經濟已出現明顯反彈，但台灣在人均GDP方面可能進一步拉開差距。國際貨幣基金（IMF）今年4月曾預估，南韓與台灣今年人均GDP分別為3萬7412美元與4萬2103美元，當時兩者差距約4700美元。

然而，若按照南韓政府推估的3萬9164美元，以及台灣主計總處預估的4萬5610美元計算，台韓人均GDP差距將擴大至約6450美元。韓媒認為，台灣在AI相關出口產品種類較多，能充分受惠於全球需求增加。

南韓野村證券（Nomura Securities）經濟學家朴正宇（音譯）表示，台灣半導體優勢在於「以穩定訂單量為基礎」，而南韓則較依賴半導體價格上漲帶動出口成長。他指出，南韓若希望縮小差距，也需要參考台灣模式，提升AI供應鏈與出口量能。

南韓政府目前提出「3•4•5經濟大躍進」目標，包括潛在成長率3%、出口全球前4強，以及2030年前人均國民所得達5萬美元。南韓財政經濟部表示，若維持目前出口與所得成長趨勢，相關目標有望在2030年前實現。

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