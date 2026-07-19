　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

大火燒不停！南韓酷澎物流中心「火勢狂延24小時」　2消防員送醫

▲▼南韓電商巨頭「酷澎」位於仁川廣域市西海區石南洞的物流中心直到19日仍在延燒。（圖／VCG）

▲南韓電商巨頭「酷澎」位於仁川廣域市西海區石南洞的物流中心直到19日仍在延燒。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓電商巨頭「酷澎」（Coupang）位於仁川的物流中心，從昨（18）日清晨起發生火災，消防當局連夜灌救，然而截至今（19）日上午火勢仍未完全撲滅，滅火時間已超過24小時。由於起火樓層堆放大量可燃生活用品，加上建築內部空間廣大、濃煙與高溫阻礙救援，消防人員持續投入灌救，已有2名消防員因吸入濃煙而送醫。

根據《韓聯社》，仁川消防本部指出，這起火災於18日上午6時54分左右發生，起火地點為位於仁川廣域市西海區石南洞的「酷澎32物流中心」6樓，之後火勢延燒至7樓。該物流中心總建築面積約29.9萬平方公尺，共有地上8層樓，規模相當龐大，增加消防搶救難度。

消防單位指出，6樓內部堆放大量生活用品等易燃物，加上物流中心內部空間寬敞，使控制火勢擴散變得更加困難。由於現場持續冒出大量濃煙，且建築內部溫度過高，消防人員難以直接進入，只能利用建築側面的坡道區域等位置滅火。

為了控制火勢，消防當局自18日下午3時15分啟動「國家消防動員令」，調集更多人力與設備支援。19日上午8時，現場已投入消防車輛及相關設備221台，包括高空雲梯車、大容量放水系統、高性能化學消防車等，另有消防與警察人員共575人參與救援。

此次火災也造成救災人員受傷。仁川消防本部表示，18日晚間10時20分，一名40多歲消防員在火場附近執行安全管理工作時出現疑似脫水、疲勞等身體不適症狀，經送醫治療後已返家休養。

▲▼南韓電商巨頭「酷澎」位於仁川廣域市西海區石南洞的物流中心直到19日仍在延燒。（圖／VCG）

此外，稍早另一名40多歲消防員在利用雲梯車進行滅火作業時，因吸入濃煙接受醫療處置。隨著第二名消防員送醫，此次事故中接受治療的消防人員已增加至2人。

南韓總統李在明在獲報火災搶救進度後，也要求相關單位優先確保第一線消防人員安全，「務必嚴格落實現場消防隊員的安全措施」。目前消防當局仍維持動員狀態，全力控制這場延燒超過24個小時的物流中心大火。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美軍遭轟炸2死！震撼畫面瘋傳
宣明智送醫緊急手術！　高虹安、楊文科發聲了
出門帶傘！午後防短延時豪雨
鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他
等紅燈遭喪屍撞！情侶噴飛骨折
日版燒肉粽！　20多歲無辜女路人「遭墜樓男砸中」身亡
服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

約旦基地遇襲片瘋傳！伊朗5天開轟4次　美官員：伊朗飛彈庫存充足

加拿大牙醫「未依規定消毒」！　近900人恐染愛滋病、B肝

「厭女網紅」在美被捕！泰特兄弟涉性侵　英國尋求引渡

大火燒不停！南韓酷澎物流中心「火勢狂延24小時」　2消防員送醫

日版燒肉粽！　20多歲無辜女路人「遭墜樓男砸中」身亡

美伊協議破局！伊朗稱「停止履行停火協議」　美發布全球旅遊警示

2美兵陣亡！美軍空襲「迅速懲罰」革命衛隊　伊朗南部多地傳爆炸

伊朗正妹歌手「遭判鞭刑74下」 ！被控妨礙風化　沒收護照

「美軍2死」3月至今首起陣亡　川普：這是一件悲傷的事

匈牙利總統簽修憲案終結自己任期　前總理奧班勢力遭削弱

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

奪命畫面曝！屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

約旦基地遇襲片瘋傳！伊朗5天開轟4次　美官員：伊朗飛彈庫存充足

加拿大牙醫「未依規定消毒」！　近900人恐染愛滋病、B肝

「厭女網紅」在美被捕！泰特兄弟涉性侵　英國尋求引渡

大火燒不停！南韓酷澎物流中心「火勢狂延24小時」　2消防員送醫

日版燒肉粽！　20多歲無辜女路人「遭墜樓男砸中」身亡

美伊協議破局！伊朗稱「停止履行停火協議」　美發布全球旅遊警示

2美兵陣亡！美軍空襲「迅速懲罰」革命衛隊　伊朗南部多地傳爆炸

伊朗正妹歌手「遭判鞭刑74下」 ！被控妨礙風化　沒收護照

「美軍2死」3月至今首起陣亡　川普：這是一件悲傷的事

匈牙利總統簽修憲案終結自己任期　前總理奧班勢力遭削弱

43年「金圓環大樓」變飆股　老套房130萬入手隔年250萬賣出

約旦基地遇襲片瘋傳！伊朗5天開轟4次　美官員：伊朗飛彈庫存充足

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

台中男情緒不穩獨坐頂樓女兒牆　警消勸說1小時飛撲救人

宣明智驚傳送醫緊急手術！　高虹安、楊文科發聲了

枋寮自小客左轉未禮讓　20歲騎士攔腰撞噴飛重摔！骨折送醫

加拿大牙醫「未依規定消毒」！　近900人恐染愛滋病、B肝

「厭女網紅」在美被捕！泰特兄弟涉性侵　英國尋求引渡

屏東豪雨釀災！霧台鄉佳暮部落聯外道路　土石崩落一度阻通行

中部以北午後防短延時豪雨　未來一周又有熱帶擾動發展

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

國際熱門新聞

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

伊朗正妹歌手「遭判鞭刑74下」 ！控妨礙風化

三星、SK海力士被盯上！傳美方要求分享超額利潤

美軍連7夜猛炸伊朗　川普嗆「下周更慘」炸電廠、橋樑

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

伊朗襲約旦　五角大廈：2美軍陣亡1人失聯

韓夫妻墜樓亡！2童也死　網疑炒股壓力

伊朗最高領袖：美國違反停火協議　川普簽名一點用都沒有

日版燒肉粽！20多歲女「遭墜樓男砸中」身亡

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

晶片股狂殺10%　AI狂潮踩煞車

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

「美軍2死」3月至今首起陣亡　川普：這是一件悲傷的事

哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」

更多熱門

相關新聞

韓夫妻墜樓亡！2童也死　網疑炒股壓力

韓夫妻墜樓亡！2童也死　網疑炒股壓力

南韓京畿道議政府市17日發生一起震驚社會的家庭悲劇。一對40多歲夫妻被發現墜落社區外，送醫搶救後仍傷重不治；警方隨後進入住處查看，又在屋內發現2名年幼子女死亡，全案目前仍待進一步調查。

即／彰化市火警老夫妻逃生　兒葬身火海

即／彰化市火警老夫妻逃生　兒葬身火海

酷澎物流中心火警　發布「國家消防動員令」

酷澎物流中心火警　發布「國家消防動員令」

烏克蘭無人機轟炸　俄電商物流中心7死24傷

烏克蘭無人機轟炸　俄電商物流中心7死24傷

監視器全拍下　狗狗「誤觸烤麵包機」釀大火

監視器全拍下　狗狗「誤觸烤麵包機」釀大火

關鍵字：

日韓要聞南韓酷澎Coupang仁川物流中心火災

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

今明「雨最大」　午後全台變天

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

可能有新颱風　預測路徑曝

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

快訊／聯電榮譽副董事長宣明智意識不清！緊急手術中

聊天愛打「～」符號　一票愣：討厭鬼才用

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

女星罵同業毀演藝路年收剩11元後悔了

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面