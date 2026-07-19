大火燒不停！南韓酷澎物流中心「火勢狂延24小時」　2消防員送醫

▲南韓電商巨頭「酷澎」位於仁川廣域市西海區石南洞的物流中心直到19日仍在延燒。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓電商巨頭「酷澎」（Coupang）位於仁川的物流中心，從昨（18）日清晨起發生火災，消防當局連夜灌救，然而截至今（19）日上午火勢仍未完全撲滅，滅火時間已超過24小時。由於起火樓層堆放大量可燃生活用品，加上建築內部空間廣大、濃煙與高溫阻礙救援，消防人員持續投入灌救，已有2名消防員因吸入濃煙而送醫。

根據《韓聯社》，仁川消防本部指出，這起火災於18日上午6時54分左右發生，起火地點為位於仁川廣域市西海區石南洞的「酷澎32物流中心」6樓，之後火勢延燒至7樓。該物流中心總建築面積約29.9萬平方公尺，共有地上8層樓，規模相當龐大，增加消防搶救難度。

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아침부터 불 났다고 들었는데

지금까지 못끄고 불 더 심하게 번진듯..



아까는 저런 빨간 불길 안보였는데 심각한듯 pic.twitter.com/6jJQMv1YxS — HAILEY 헤일리 (@thesoohaa) July 18, 2026

消防單位指出，6樓內部堆放大量生活用品等易燃物，加上物流中心內部空間寬敞，使控制火勢擴散變得更加困難。由於現場持續冒出大量濃煙，且建築內部溫度過高，消防人員難以直接進入，只能利用建築側面的坡道區域等位置滅火。

為了控制火勢，消防當局自18日下午3時15分啟動「國家消防動員令」，調集更多人力與設備支援。19日上午8時，現場已投入消防車輛及相關設備221台，包括高空雲梯車、大容量放水系統、高性能化學消防車等，另有消防與警察人員共575人參與救援。

此次火災也造成救災人員受傷。仁川消防本部表示，18日晚間10時20分，一名40多歲消防員在火場附近執行安全管理工作時出現疑似脫水、疲勞等身體不適症狀，經送醫治療後已返家休養。

此外，稍早另一名40多歲消防員在利用雲梯車進行滅火作業時，因吸入濃煙接受醫療處置。隨著第二名消防員送醫，此次事故中接受治療的消防人員已增加至2人。

南韓總統李在明在獲報火災搶救進度後，也要求相關單位優先確保第一線消防人員安全，「務必嚴格落實現場消防隊員的安全措施」。目前消防當局仍維持動員狀態，全力控制這場延燒超過24個小時的物流中心大火。