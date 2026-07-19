川普算帳！加拿大野火空污「關稅再加碼」　安大略省長：無法接受

▲加拿大野火煙霧南下侵襲美東，紐約空氣品質達危險等級。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普17日揚言，要將加拿大野火造成的「空污成本」計入對加關稅。對此，加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）痛批川普的指控「令人遺憾」，並直言這種威脅態度「令人完全無法接受」。

川普算帳 空污成本加入關稅

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「我們將讓加拿大為其未妥善維護森林負責，美國正無端受骯髒、污染且有害健康的空氣入侵，這完全無法接受。」

川普指控這種狀況屬於「蓄意疏失」，而且已演變為每年都會發生的事，造成美國數十億美元損失，「這種污染必須加入加拿大目前正在支付的關稅上」。他還宣布，將與加拿大總理卡尼（Mark Carney）通話，「搞清楚他們將如何處理這件事」。

▼川普威脅對加拿大提高關稅。（圖／路透）

安大略省長反擊 鄰居應互助而非責怪

CNN報導，安大略省目前多達191起野火正在燃燒，福特則對美方責怪態度表達遺憾，「美國人喜歡加拿大人，加拿大人也喜歡美國人」，但川普的言論「令人完全無法接受」。

福特提到，去年美國南加州發生野火時，加拿大派遣水上轟炸機馳援，「這就是鄰居該做的事，對吧？你們不能貿然威脅和批評。因為總有一天，會輪到你們遇上這種事，而且到時候我們還是會毫不猶豫地趕去支援我們的鄰居。」

▲▼全美逾億人籠罩在空污警報下。（圖／路透）

全美逾億人空污警報 美加關係更惡化

《路透》等外媒報導，美國中西部至東部超過1億人都處於空氣品質警報之下，從明尼蘇達州東北部至維吉尼亞州東南部一共18州及華府，都出現「非常不健康」至「危險」等級的空氣污染。

美加關係目前已經劍拔弩張。儘管最高法院推翻對等關稅，川普政府仍尋求動用一切法律手段，恢復對貿易夥伴課徵高額稅率。

加拿大一直都是川普的主要目標之一，他指控加拿大進行不公平的木材貿易，並且偷走美國汽車產業職缺。本月稍早，川普政府拒絕以現行形式續簽《美墨加協定》（USMCA），恐使加拿大數千項商品無法繼續豁免於高額關稅。