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伊朗正妹歌手「遭判鞭刑74下」 ！被控妨礙風化　沒收護照

▲▼伊朗正妹歌手「遭鞭刑74下」 ！被控妨礙風化　護照、手機卡全沒收。（圖／翻攝自IG／anitapopist）

▲安妮塔遭伊朗當局指控妨礙風化，被判鞭刑74下。（圖／翻攝自IG／anitapopist）

記者王佩翊／編譯

在網路上擁有不小知名度的伊朗年輕女歌手安妮塔（Anita）日前透過社交媒體證實，自己因在公開場合演唱，被當局指控涉嫌「妨礙風化」，遭法院重判74下鞭刑。此外，她的護照也遭官方強行沒收，手機SIM卡更是直接被全面凍結。

根據《伊朗國際電視臺》報導，這名在網路上以「安妮塔·波皮斯特（Anita Popist）」為名進行音樂活動的年輕伊朗女歌手，近日對外公開了這項震驚各界的判決。

安妮塔被德黑蘭當局指控「妨礙風化」，遭判處74下鞭刑。伊朗政府甚至扣押她的護照，並將她的手機SIM卡凍結，試圖切斷她與外界的聯絡。

在此之前，伊朗才有另一名女性饒舌歌手魯迪（Rudi）遭到當局鞭刑，沒想到如今安妮塔也成為下一波被清算的對象。

伊朗在現行的法律與社會規範中，明文禁止女性在男女混合的公眾面前，進行任何形式的「個人獨唱」。

 
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