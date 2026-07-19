可能有新颱風　預測路徑曝

▲目前為颱風季。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，下個周末（25、26日）隨著熱帶擾動（熱帶性低氣壓或颱風），逐漸經過菲律賓往南海方向移動，外圍水氣可能逐漸抵達巴士海峽、東南部及東部海面，造成花東、恆春半島一帶降雨增多，西半部的午後雷雨範圍也會較為擴大；水氣增多程度還要看擾動跟台灣的距離而定，是下周末天氣較大的變數。

注意午後大雷雨

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吳聖宇在臉書說，預估今日天氣還是跟前幾天類似，西南季風迎風面的南部一整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨機會，白天陸地上熱對流發展並且往北、東北方向擴散，可能帶來局部大雷雨，到了晚間熱對流消散後，又回歸到南部的迎風面短暫陣雨或雷雨，降雨的日夜變化的循環還是很明顯，而且這兩種降雨都有可能帶來短時較大雨勢。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，目前預報來看，這種高壓邊緣西南風降雨型態，大致還是要持續到周三左右；周四到周五起隨著太平洋高壓增強西伸，大環境風向逐漸轉為東南到偏東風，天氣型態也會逐漸改變，整體降雨減少，主要是午後陸地上發展的熱對流降雨，並且會比較集中在山區，天氣趨向相對穩定的型態。

可能有新颱風

吳聖宇分析，下周末（25、26日）則是隨著熱帶擾動（熱帶性低氣壓或颱風），逐漸經過菲律賓往南海方向移動，外圍水氣可能逐漸抵達巴士海峽、東南部及東部海面，造成花東、恆春半島一帶降雨增多，西半部的午後雷雨範圍也會較為擴大；水氣增多的程度還要看擾動跟台灣的距離而定，是下周末天氣較大的變數。

吳聖宇表示，目前在關島以南低緯度海面，有大範圍的熱帶雲簇正在消消長長的活動，短時間內發展的條件還不是很好；要等到下周後半太平洋高壓增強西伸之後，高壓南側的偏東風配合西南季風，建立較為完整的季風低壓槽，槽內的熱帶擾動就會逐漸發展起來，並且往菲律賓方向靠近。

吳聖宇提到，如上面提到可能在下周末逐漸經過菲律賓後，進入南海並且繼續往海南島方向移動，經過台灣以南的時候的距離遠近還有變化空間，目前看起來直接威脅台灣的機會不高，後續變化還要再觀察。

吳聖宇說，7月最後一周（27日以後）到8月初，季風低壓槽向東延伸的部分還可能有其他擾動再發展，不過時間還很久遠，同樣有待觀察留意；目前是颱風旺季，熱帶洋面上持續有颱風發展是很正常的事情，也不見得有颱風就一定會威脅台灣，保持注意即可。