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愛爾麗超血汗　小模罹癌「裝胃廔管上班」病逝

愛爾麗集團總裁常如山、特助張元齡因偷拍案遭收押至今，有員工出面指控，愛爾麗的醫美帝國全建立在員工的血汗上。（圖／報系資料照）

▲愛爾麗集團總裁常如山、特助張元齡因偷拍案遭收押至今，有員工出面指控，愛爾麗的醫美帝國全建立在員工的血汗上。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

愛爾麗醫美集團在診所多處裝設監視器，檢警大規模搜索扣押後，不可一世的醫美帝國兵敗如山倒。不過這也非愛爾麗第一次出現爭議，曾在愛爾麗任職的A員工就表示，愛爾麗的醫美帝國是建立在員工的血汗上，其過去擔任客服期間，底薪僅有基本工資，其餘全靠每月業績來衝，集團還鼓勵員工在非上班時間引流客戶，給予較高獎金，有小模為拚績效，在上班期間被診斷出罹患胃癌，卻仍強撐裝著胃廔管繼續上班，最終病逝，得年26歲。

A姓員工指出，其過去擔任客服小編半年期間，每月底薪僅有最低薪資2.8萬元，其餘全靠引流顧客所獲得的獎金來拉高薪資所得，集團更鼓勵員工利用下班時間回覆顧客訊息，如在上班時間內將顧客引流至診所諮詢，新客一位就可獲得100元獎金，舊客則為20元；但若在下班時間成功引流，新客每一位獎金便提高至200元，舊客則為50元，讓員工若想提高收入，就得拼命上班。

前員工怒指，愛爾麗不但未依法給予勞工休假、拖欠薪資。特助張元齡於勞資調解時還曾表示，「勞基法規定較細，無法完全遵守。」。（圖／民眾提供） 

▲前員工怒指，愛爾麗不但未依法給予勞工休假、拖欠薪資。特助張元齡於勞資調解時還曾表示，「勞基法規定較細，無法完全遵守。」（圖／民眾提供） 

他透露，由於客服競爭激烈，「只要你搶到客人就是你的」，造成上班時間很長，當時常5點多就起床開始回訊息，7點就在辦公室，且時任當班主管為求業績好看，常情勒員工，不讓業績好的員工同時休假。之前甚至曾看過一名業績第一的客服，偶爾也會兼任外拍模特兒，突然沒來上班，後續詢問才得知其被診斷出胃癌，並疑似因為多賺一點錢，不惜插著胃廔管也繼續上班，最後仍不敵病魔，於去年病逝，得年26歲。

A員工表示，愛爾麗的離譜行為還不僅如此，由於客服為排班制度，因此未在第一時間察覺異狀，但後續發現無論大月小月，每月休假僅有8天，詢問主管為何休假少於勞基法之規定，竟被主管回以「給你獎金比較多，所以休假比較少」，「不能接受就離開」，讓他憤怒表示，「這和惡意資遣的差別是什麼？」。

實際查詢愛爾麗於勞動部官網遭裁罰情形可以發現，愛爾麗幾乎每一年都因違法勞基法24條第1項與第2項遭開罰。（圖／翻攝自勞動部官網）

▲實際查詢愛爾麗於勞動部官網遭裁罰情形可以發現，愛爾麗幾乎每一年都因違法勞基法24條第1項與第2項遭開罰。（圖／翻攝自勞動部官網）

雙方撕破臉後進行勞資調解，A員工怒問愛爾麗為何連最基本勞基法所規定之休假天數都無法遵守，當時前來開會的特助張元齡竟表示，「勞基法規定較細，我們沒辦法完全遵守」，讓他當場傻眼，雙方協商2次後仍破局，A員工也怒對愛爾麗進行檢舉。

台北市政府勞動局進行勞動檢查後，確認愛爾麗確實未依法給付勞工平日延長工時工資，且給予勞工休息日不足，未加發休息日出勤工資，涉及違反《勞動基準法》24條第1項與第2項，依行政罰法對其開罰30萬元。而細看愛爾麗過往遭裁罰紀錄可以發現，愛爾麗幾乎平均每一年都因同樣原因，遭北市勞動局開罰，2023年與2024年間分別被裁罰4萬元與10萬元。

前員工表示，愛爾麗在爆出偷拍事件之前，就有多次拖欠薪資、未依規定給假、鼓勵員工於下班時間引客，造成小模抱病上班，最終不幸罹癌過世。（圖／台中市政府提供） 

▲前員工表示，愛爾麗在爆出偷拍事件之前，就有多次拖欠薪資、未依規定給假、鼓勵員工於下班時間引客，造成小模抱病上班，最終不幸罹癌過世。（圖／台中市政府提供） 

A員工也透露，早在愛爾麗爆發偷拍事件之前，愛爾麗就有拖欠薪資之情形，當月獎金本應要次月25日發放，卻被告知因「超過5點，銀行做單來不及」而得延遲發放，直到怒向主管詢問是否需要通報媒體，拖欠的款項竟神奇的隨即到位。他表示，如今在偷拍事件爆發後，大批民眾要求退費，單退費金額就高達2億餘元，拖欠薪資更是成為家常便飯，「集團只會要大家共體時艱」。

對此，截稿前愛爾麗集團尚無回應。

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