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愛爾麗偷拍後另創「安萃妍」　抓包隔天粉專急下架

愛爾麗集團今年被爆出偷拍事件，本刊接獲爆料指出，愛爾麗疑似另起爐灶，數度改名，最新名稱為「安萃妍醫美診所」。（圖／翻攝自Google Maps）

▲愛爾麗集團今年被爆出偷拍事件，本刊接獲爆料指出，愛爾麗疑似另起爐灶，數度改名，最新名稱為「安萃妍醫美診所」。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

全台擁有18間分店的「愛爾麗集團」今年5月被爆出集體裝設偵煙器外觀的偽裝型監視器，共計有99人受害，包含4名未成年者，新北地檢署起訴總裁常如山、特助張元齡在內等7人，並對常如山求刑有期徒刑14年以上；北市衛生局開罰並要求停業。本刊接獲爆料指出，愛爾麗疑似另起爐灶，數度改名，最新名稱為「安萃妍醫美診所」，已重出江湖。

先前曾在愛爾麗擔任客服小編的A小姐向本刊表示，自己在愛爾麗擔任客服小編約半年時間，並在去年離職，然而在愛爾麗爆發偷拍事件後，自己偶然在臉書被「無針玻尿酸」的醫美廣告推播，仔細察看卻發現該間診所主打的美容儀療程，就是過往愛爾麗強調獨有的「晶瓷鑽療程」，只是名稱被更改為「無針玻尿酸」，而圖片背景執行的美容師更身著一身顯眼的愛爾麗紫色制服，當場抓包愛爾麗疑似想重新培養品牌，重出江湖。

從「安萃妍醫美新竹館」的臉書粉專上可發現，其貼文圖片內右上角還有明顯「愛爾麗」號誌。（圖／翻攝自安萃妍醫美新竹館臉書粉專）

▲從「安萃妍醫美新竹館」的臉書粉專上可發現，其貼文圖片內右上角還有明顯「愛爾麗」號誌。（圖／翻攝自安萃妍醫美新竹館臉書粉專）

A小姐表示，實際查詢「安萃妍醫美診所新竹館」相關資料，卻完全找不到安萃妍的任何營業登記，甚至找不到相關Google地標，但仔細看該粉專內容不僅發現除已知之「愛爾麗獨有晶瓷鑽」技術外，粉專上其餘推廣醫美手術圖片右上角更清晰的壓上「愛爾麗標誌」；粉專資訊透明度還可發現，該粉專原名為「愛爾麗台中」，直到今年6月11日才被改名為「安萃妍醫美 新竹館」。

細看安萃妍醫美新竹館臉書粉專上也可以發現，該粉專先前名稱為「愛爾麗診所 台中+」。（圖／翻攝自安萃妍醫美新竹館臉書粉專）

▲細看安萃妍醫美新竹館臉書粉專上也可以發現，該粉專先前名稱為「愛爾麗診所 台中+」。（圖／翻攝自安萃妍醫美新竹館臉書粉專）

A小姐透露，不只如此，為求謹慎，她主動與該粉專聯絡，詢問診所的確切位置，隨後便有自稱是「小編雪莉」的工作人員為其服務，先是詢問過去是否曾來過診所，同時貼出「無針玻尿酸」的廣告貼文，並寫下「無針玻尿酸晶瓷鑽課程」費用，讓她瞬間認出前同事的話術，同時透過醫美課程名稱與費用等資料，確信該間診所就是前東家愛爾麗想重新培養的新品牌無誤。

前員工A小姐指出，安萃妍主打的無針玻尿酸就是愛爾麗的獨有「晶磁鑽」技術，背後更可明顯看到愛爾麗的制服。（圖／民眾提供） 

▲前員工A小姐指出，安萃妍主打的無針玻尿酸就是愛爾麗的獨有「晶磁鑽」技術，背後更可明顯看到愛爾麗的制服。（圖／民眾提供） 

當場抓到愛爾麗疑似想改名重出江湖的A小姐，事後也怒在社群平台上貼出貼文，直言愛爾麗企圖改名為「安萃妍醫美」，試圖重新進入大眾視野，貼文一出沒多久，卻馬上收到自稱公關團隊的私訊，指出感謝其對於籌備中的醫美品牌關注，但其貼文所提及的「愛爾麗另起爐灶」、「裡面的療程都是之前愛爾麗獨有的」、「回覆也跟愛爾麗一模一樣」等語，均為未經查證之推測或個人判斷，以造成社會大眾誤認，影響其品牌商譽。

該公關團隊也指出，所謂與愛爾麗同款文案，為參考醫美產業常見文案呈現方式，或使用合法授權、公開之來源示意素材，與推論品牌間並無任何關聯，希望A小姐能刪除貼文，或需真人回覆也可致電給公關團隊，否則將依法採取相關法律措施，並向平台檢舉。然而隨著貼文曝光後，僅隔一日「安萃妍新竹館」粉專就火速被刪除，再也無法在社群平台上找到其蹤跡，相關廣告投放也全數被停止。

而A小姐也再揪出愛爾麗試圖重新培養品牌的其餘品牌，如愛爾麗過去跨足生髮治療市場，成立「愛爾麗Dr.Scalp生髮診所」，後續以韓國品牌「絲客富」為主要名稱被網友抓包，坦承確實就是愛爾麗旗下集團，但「後續會再獨立出來」，其北中南各分店粉專也在出事後將名稱改為「絲凱鉑毛髮醫學中心」。

而A小姐也再揪出愛爾麗試圖重新培養品牌的其餘品牌，如愛爾麗過去跨足生髮治療市場，成立「愛爾麗Dr.Scalp生髮診所」，其北中南各分店粉專也在出事後將名稱改為「絲凱鉑毛髮醫學中心」。

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