颱風季！　又有熱帶擾動發展

▲吳德榮說，最新歐洲模式（左上）、美國模式（右上）、歐洲AI模式（左下）、美國AI模式（右下）25日晚間8時模擬圖顯示，西北太平洋有熱帶擾動醞釀發展，各個模擬差異不小，需持續觀察。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

進入颱風季，氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀發展，但每個模式都不一樣，需持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周二前在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。

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午後強對流擴展

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今日至周二低層大氣西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨，因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮分析，周三至周六低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區；26日至28日的天氣視熱帶擾動的發展與動向而定，不確定性大，需再觀察。