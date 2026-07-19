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匈牙利總統簽修憲案終結自己任期　前總理奧班勢力遭削弱

▲匈牙利總統蘇尤克正式簽署修憲案，結束自己的總通任期。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲匈牙利總統蘇尤克正式簽署修憲案，結束自己的總通任期。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）18日表示，已簽署國會日前通過的憲法修正案，正式結束自己的總統任期。這項修憲案由新任總理馬格雅（Peter Magyar）推動，被視為削弱前總理奧班（Viktor Orban）及其盟友影響力的重要措施。

法新社報導，匈牙利國會13日通過修憲案，規定蘇尤克的任期將於19日午夜正式結束，理由是匈牙利社會已對他「嚴重失去信心」。

蘇尤克透過Facebook發布影片批評修憲案，但表示自己無法提出法律挑戰，因此「在仔細權衡我的法律選項與個人良知後，我決定依憲法履行我的義務」。

馬格雅曾指控蘇尤克及多名高層官員都是奧班的「傀儡」。他今年4月以「政權更替」為競選主軸，壓倒性贏得國會大選，終結奧班長達16年的執政。

奧班所屬的青年民主黨（Fidesz）上周發動抗議，批評修憲案是「專制」作為。不過，人權觀察（Human Rights Watch）也對此提出質疑，認為這樣的修法方式「讓人想起青年民主黨執政時代」。

依照修憲內容，在國會30天內選出新總統前，國會議長福斯特霍夫（Agnes Forsthoffer）將暫代國家元首職務。

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