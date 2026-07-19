逾千名網紅被課稅　繳國庫5261萬

▲網紅繳稅。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者張靖榕／台北報導

財政部去年9月起推動網紅課稅制度，截至今年6月底成果首度出爐。統計顯示，每月分潤收入超過5萬元、須辦理稅籍登記的網紅共有1242人（其中46人已退出網紅圈），9個月累計繳納營業稅5261萬元，平均每人約4.2萬元。

財政部去年9月發布《個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範》，將網紅分為兩類。每月平台廣告分潤、斗內、會員收入超過5萬元，或網路銷售額每月超過10萬元者，須設立稅籍並繳納營業稅；未達門檻者則免辦稅籍，以執行業務所得申報綜所稅。

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據了解，目前擁有10萬訂閱的YouTuber若僅靠平台廣告分潤及觀眾斗內，每月收入約1.5萬元，因此月收入超過5萬元者，多半已具相當規模與穩定觀眾。

財政部表示，1242名大網紅繳納的5261萬元營業稅，也包含補繳過往未申報稅額；至於小網紅因採綜所稅申報，未另外統計。

財政部舉例，大網紅每月收入30萬元，若其中80％來自境內觀眾，須就24萬元開立統一發票，按5％稅率每月繳納1.2萬元營業稅。小網紅若全年收入約10萬元，則依執行業務所得併入綜所稅申報；海外收入扣除費用後，則依最低稅負制規定辦理。