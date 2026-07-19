今虎爺聖誕「三大吉兆」錯過等26年　3禁忌千萬別碰

▲虎爺將軍。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／台北報導

命理專家王老師表示，今天是百年來最盛大的求財吉日之一，天貺節、「黑虎將軍」虎爺聖誕遇「甲午天赦日」，三大吉兆齊聚。他提醒，3大禁忌千萬別碰，像是忌穿有洞破舊衣物、別造口業，以免沖煞破財。

王老師拍片指出，今天是今年求財運、事業運、補財庫第一大吉日，依曆法推算，錯過要等26年（2052年）！將迎來三重天恩加持，下半年正財、偏財、事業貴人運爆發！

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三大吉兆齊聚

天貺節

玉皇大帝開天門，親自巡視人間、聆聽世人的祈願。

甲午天赦日

極陽能量的天赦日，上天赦罪開恩。

黑虎將軍聖誕

祈求正財、偏財、解厄除小人。

參拜注意

疏文的寫法比準備什麼供品更重要！

先求赦罪、解厄，再祈求賜福、補財庫，順序不要寫反。

參拜口訣

「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至。」最後唸「乾元亨利貞」。

參拜吉時

7-11時

13-15時

今日建議

茹素一天，可增添福德，下半年財運亨通！無法前往參拜，也建議出門走走，曬曬太陽，接收好運能量。

王老師也提醒，3大禁忌千萬別碰，避免沖煞破財，浪費了頂級好財氣。

3大禁忌千萬別碰

1、忌穿有洞破舊衣物

這天玉皇大帝下凡間巡視，有破洞的衣服是破運漏財訊號，別跟自己荷包開玩笑。

2、換錢水忌以小換大

這天是虎爺聖誕，去拜虎爺換錢水，不要用1塊硬幣換10塊，這貪財行為得不到虎爺保佑。

3、忌造口業（最重要）

天赦日上天開恩特赦，罵人、吵架還是背後捅刀，業障都是加倍奉還。想轉運先閉上嘴巴、管好脾氣，心靜了，好運才會進來。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。