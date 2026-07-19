美軍連7夜猛炸伊朗　川普嗆「下周更慘」炸電廠、橋樑

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美軍中央司令部17日完成連續第7晚對伊朗的空襲，攻擊監視據點、軍事後勤基礎設施、地下武器儲存設施及海上作戰能力，並持續執行針對伊朗港口的海上封鎖。伊朗隨後向科威特、約旦與巴林等地的美軍目標發射飛彈及無人機反擊。

美軍中央司令部在聲明中表示，「美軍中央司令部攻擊了監視據點、軍事後勤基礎設施、地下武器儲存設施及海上作戰能力。美軍出動戰鬥機、空中無人機與軍艦，以及其他軍事資源。」

聲明指出，在三軍統帥指示下，美軍持續追究伊朗責任，同時全面執行針對伊朗港口的海上封鎖。

美軍公布的影片顯示，多枚巡弋飛彈從美國海軍軍艦發射，戰鬥機在夜空中升空，至少3處目標遭精準彈藥擊中。其中一處目標看似為通訊塔，另一處則疑似是公路橋梁。

▲美軍日前對伊朗境內橋樑發動打擊。（圖／路透）



這波空襲於美東時間17日晚間9時30分結束。美軍中央司令部表示，目前有超過5萬名美軍部署在中東各地，「持續保持警戒、致命打擊能力，並隨時做好行動準備。」

伊朗國營媒體則報導，伊朗中部及南部多地傳出爆炸，包括阿瓦士（Ahvaz）、拉爾（Lar）、亞茲德（Yazd）與西里克（Sirik）。

伊朗隨後向區域內多個國家發射飛彈及無人機。科威特軍方表示，已攔截伊朗來襲的飛彈及無人機；約旦軍方也稱攔截伊朗發射的飛彈，巴林境內則一度響起空襲警報。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱，已攻擊科威特境內兩處目標，包括阿里夫詹營區（Camp Arifjan）內美軍後勤支援中心，以及阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的雷達設施。

伊朗國營媒體另稱，革命衛隊也攻擊巴林境內另一座美軍設施。