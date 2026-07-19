今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌曝　做3事旺到年底

▲今天為「天貺節」，是玉皇大帝開天門的日子。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

命理專家湯鎮瑋分享，今天是「天貺（ㄎㄨㄤˋ）節」，加上「天赦日」，一定要把握今年最強補財庫、最強招財日，做對三件事，包括「換錢包、曬棉被、點燈」，讓你旺到年底！他也提醒，天赦日起床「先別講話」。

湯鎮瑋拍片指出，「天貺節」就是玉皇大帝開天門的日子，「天赦日」就是玉皇大帝赦免世間人民罪業的日子，所以這兩個日子疊在一起，能量加倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「天赦日」做3事旺到年底

1、 換錢包

如果你的錢包有破損、脫線、脫皮，在這天換一個新的錢包，都可以幫助你隨身財庫打造好。

2、曬棉被



如果天氣好的話，可以去曬棉被。據傳天貺節這天曬棉被，接收天的陽氣磁場，可以幫助你去除身上病氣、不好的人緣桃花磁場。

3、點燈

在這一天點燈，能量更是加倍。點燈代表「一燈能滅千年暗」，把我們無形當中的晦氣、沒有智慧的部分，藉由點燈有諸佛菩薩幫你引入，讓你在2026年下半年，都可以財庫滿滿、好運加倍！

天赦日大忌「起床別講話」

湯鎮瑋也在《命運好好玩》節目中表示，天赦日早上起床第一件事情就是先別開口講話，因怕你一講話，可能心情不好、會有起床氣，開始罵人的人的話，那天赦日要累積福報的、要懺悔罪業的，其實通通都沒有效了。

湯鎮瑋指出，你起床時刻就是接引氣場的時候，所以天赦日一起床，你可先喝口水、刷牙，但都不要說話，也不要看訊息，為什麼？因為可能看到不好的訊息之後，你可能就會開始罵人，有一些情緒上的反應，這都會影響轉運的最重要關鍵。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。