不是電影！腦控遊戲、患者看腦波吃餃子　陸「腦機接口」創新全球

▲腦控遊戲！不是電影場景，主要靠視覺刺激腦皮層解讀意念。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議（第九屆）於上海盛大登場，在「兩岸人工智能融合發展創新論壇」上，腦機介面（BCI）技術成為全場最矚目的焦點。其中，上海團隊「岩思類腦」研發應用靠意念打遊戲不是電影科幻場景，清華大學領銜創全球首例獲批上市的植入式醫療器械，讓患者「看著自己腦訊號吃餃子」也成為全球首例。本次展出也凸顯大陸在腦機介面領域從實驗室走向臨床與大眾市場的技術實力，整體進度更大幅領先美國Neuralink等國際團隊。

▲ 全球首款非侵入式腦電控制3A遊戲技術（圖／記者任以芳攝）

靠腦電波打電動！「腦機介面」黑科技亮相WAIC

靠腦電波用「意念打遊戲」，不是電影場景！今年上海世界人工智能大會「腦機接口」研發驚豔全場，業界也定義‌2026 為腦機接口商業化元年‌。這是展會上，來自大陸團隊「岩思類腦」實際研發應用「全球首款非侵入式腦電控制3A遊戲」技術驚艷全場，記者現場直擊頭帶控制器工作人員，不用動滑鼠也可以打遊戲《黑悟空：神話》。

工作人員則介紹，「這是全程腦控遊戲，首先是視覺刺激，也就是影幕上的閃爍塊，再對應大腦皮層電信號，我們關鍵任務是要去『解碼』電信號，了解對應玩家的意圖，未來廣泛應用可以造福腦麻患者，能夠了解他們想法。」

根據資料顯示，2023年8月大陸岩山科技設立「岩思類腦」以全資設立的腦機接口頂尖團隊，機構註冊資本5億元人民幣，總部坐落於上海張江科學城，由哈佛大學博士後李孟出任首席科學家，與上海華山醫院等頂尖醫療機構展開深度合作，核心技術是自研50億參數「腦電大模型」，根據2026年7月的最新臨床數據顯示，該模型在中文語音解碼上取得重大突破，聲母識別率超過83%，韻母超過84%，只需要少量訓練即可解碼近2000個漢字，讓失語患者首次實現「意念說話」。

不同於美國Neuralink的侵入式路線，「岩思類腦」採取「軟體驅動」路徑，以強大的演算法泛化能力彌補非侵入式硬體的信號短板，成功實現腦電波操控《黑神話：悟空》、下象棋等多元場景。

耗時十年磨一劍：硬幣大小裝置創全球首次「獲批上市」

同樣是腦機接口大革命，清華大學為先書院院長、醫學院教授洪波昨18日在「兩岸人工智能融合發展論壇」發表專題演講，分享大陸歷經十年的研發結晶。洪波指出，美國團隊Neuralink採取5000根電極插入大腦皮層的侵入式設計，面臨訊號不穩、需專人調校等痛點。清華團隊與神經外科專家合作，獨創「硬腦膜外」方案，把電極感測器放置在硬膜外面，採集訊號卻不破壞顱內環境，平衡創傷與效益。

這枚硬幣大小、內含329個精密零件且不含電池的裝置，今年3月正式獲得大陸國家藥監局批准，作為「植入式腦機介面運動功能代償系統」醫療器械上市，創下全球「首次」紀錄，進度領先仍處於臨床試驗階段的Neuralink。此項研究被《自然》雜誌列為2025年最值得關注的科技進展。

▲ 患者自己看腦波吃餃子，經過一段時間訓練，患者徒手能力增強。（圖／記者任以芳攝）

逆轉神經損傷：「全球第一個看著自己腦訊號吃餃子的人」

這項技術也在臨床上見證奇蹟。首位患者北京老楊先生，成功透過腦訊號控制「氣動手」餵自己吃餃子，成為「全球第一個看著自己腦訊號吃餃子的人」，患者也可以靠意念玩遊戲「連連看」。目前臨床試驗已累計36例，橫跨大陸11家醫院、17個省份，術後手部功能恢復率達100%，累計人體安全天數超過7000天，最長使用者超過兩年多時間。

令人振奮的是，臨床發現約70%的患者在長期使用後，即使關閉系統，徒手能力也明顯提升，證實了「脊髓損傷仍藕斷絲連，生機猶在」，受損神經在恰當的電刺激與神經耦合下正在重新生長。本周上海華山醫院完成納入健保覆蓋的首批兩例手術，全球「首例」植入式腦機接口商業化臨床手術13日在上海復旦大學附屬華山醫院成功落地‌，手術時間大幅縮短至兩小時，首例病人已於昨天演講當天18日順利出院。

展望未來，腦機介面正從1.0的「替代」與2.0的「修復」，邁向3.0「腦機融合」的願景。未來患者將能在家中用腦訊號指揮人形機器人代替本人外出工作，如同現實版《阿凡達》。洪波強調，這項技術實踐了「人工智慧應是向上向善」的理念，以科技的溫度幫助因病致貧的家庭重回正軌，讓患者重新獲得體面工作的尊嚴。

▲機器人藥局在上海落地實現。（圖／記者任以芳攝）

AI看皮膚、機器人幫你藥房抓藥！螞蟻集團秀健康黑科技

2026世界人工智慧大會（WAIC）上，阿里集團旗下螞蟻集團主攻AI大健康醫療，推出線上皮膚精準診斷，以及機器人服務智慧藥房。健康AI「螞蟻阿福」推出「拍皮膚」診斷，可識別皮膚病種從50種倍增至100多種，覆蓋99%線上常見皮膚問題。螞蟻阿福工作人員屆去，「我們國內5000多家醫院的深度合作，構建出海量皮膚診斷數據庫。

記者現場實際測試，打開App對準皮膚拍照，短短3秒鐘系統精準測出皮膚狀態以及核心建議。隨後系統彈出大陸首創的「AI問答+醫生把關」提示，點擊後5秒內即匹配到大戶三甲醫院皮膚科主治醫生進行線上復核，全程僅花費約2分鐘。測試數據顯示，有15%的用戶會選擇此項服務，AI與醫生的診斷一致率高達90%以上。

除了線上神醫，線下的「機器人智慧藥房」也成為本屆大會的「鎮館之寶」與媒體探館焦點。在展區現場，三台不同品牌、不同構型的機器人在同一顆大腦「螞蟻靈波跨本體具身大模型（LingBot-VLA 2.0）」的驅動下，靈活協同完成藥品分揀。

工作人員幾哨，該方案已在上海國大藥房正式門店投入營運，能在夜間值班等場景協助藥劑師，從訂單接收、智慧分揀到商品交付，全過程僅需90秒。這套「一腦多機」系統能適應市場上20餘種不同構型的機器人，真正實現了「看得更清楚、想得更明白、幹得更利索」，為「AI+醫療」的落地融合打開全新想像空間。