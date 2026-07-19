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IG停更半年不追流量了！畫家用書寫探索「金錢、人際關係」6大議題

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

▲插畫家盈青在IG累積5萬多粉絲，在社群焦慮、職業倦怠下停更半年，展開自我探索。（圖／盈青提供）

記者林育綾／專訪

靠著畫筆在IG累積5萬多粉絲，插畫家盈青原本很滿意「把興趣當工作」的生活，卻不明原因陷入倦怠、焦慮，這段低潮讓她重新思考創作的意義，甚至不惜「斷更」半年展開自我探索，最終催生出一本《向內探尋手札》，陪讀者反思「金錢、人際關係、愛」等6大議題。作品開賣前，她還特地帶去拜月老，卻不求秒殺爆紅，只期盼它能「慢慢遇見真正有需要的人」。

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

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▲《向內探尋手札》是一本陪伴讀者用「書寫、塗鴉」來自我探索的筆記書。（圖／盈青提供）

● 當熱愛的事卡關：我在創作，還是在迎合演算法？

盈青在大學主修會計，因為難以忽視內心想畫畫的念頭，畢業後毅然轉換跑道投入插畫創作。她透過Instagram分享作品、建立獨特的個人品牌風格，逐漸累積了穩定的客戶與讀者。

就在她以為已經抵達理想生活時，2年多前，倦怠與焦慮卻悄悄襲來。起初，她以為只是自己不夠努力，於是拼命逼自己畫圖、設計商品、設定新目標，結果情況非但沒有改善，反而莫名頭暈了好幾個月。

▲▼插畫家盈青作品經常以女性為主題，受到許多粉絲喜愛。（圖／IG ＠ho_yingching）

▲盈青作品經常以女性為主題，受到許多粉絲喜愛。（圖／IG ＠ho_yingching）

身為靠社群起家的創作者，她逐漸受困於流量與曝光的壓力，尤其當短影音成為主流，靜態插畫愈來愈難獲得關注。儘管試著配合平台生態調整創作方向，她內心卻開始質疑：自己究竟是在創作，還是在迎合演算法？

過去總迫不及待分享作品的她，後來連完成的畫都不想公開，甚至許多計畫做到一半便難以為繼。「原來我會對我的愛厭棄嗎？」這個念頭讓她十分震撼，也讓她意識到，這並非單一事件，而是許多因素長期累積爆發的結果。

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

▲為了停下來探索，不但斷更長達半年，還推掉許多工作。（圖／盈青提供）

● 停下來之後：在存款下降的焦慮中，重新認識內心

她決定暫停下來，放慢腳步，開始做菜、散步，或允許自己什麼都不做。甚至減少社群發文，起初伴隨著罪惡感，一個月發一次，到後來將近半年才發一篇文，期間更推掉了許多合作機會。

過去總認為人應該持續進步和成長，這是她第一次選擇按下暫停鍵；但看著存款不斷下降，內心其實也會緊張。

那段時間，她同時陪伴著患有身心症的家人，過程中發現，家人的迷惘與焦慮，很大一部分來自於「不知道如何認識自己」，而這也是許多現代人的共同處境，覺得心理諮商太貴、看書不知道從何開始、想寫日記又不知該從何下筆。

盈青自己長期保有書寫習慣，深知透過文字能釐清不少內心焦慮，因此開始思考，是否能設計一個更親近大眾的工具？像是一本「反思筆記本」來幫助人們探索自我，這便是《向內探尋手札》想法成形的起點。

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

▲製作手札的過程，最大收穫是「突破對自己的定義」。（圖／盈青提供）

● 破除標籤：原來我可以是任何東西，做自己就行了

計畫剛啟動時，她與朋友合作，由對方負責設計引導問題，自己則專注於插畫。原以為兩個月就能大功告成，沒想到實際執行後面臨重重考驗，朋友最後因現實考量退出，整個計畫幾乎得推倒重來。

原先只打算負責畫畫的盈青，最後決定親自撰寫內容、設計提問。沒想到越寫越投入，有著出乎意料的敏銳度。

這個轉折帶來的最大收穫，是「突破對自己的定義」，她發現可以不只是個「畫畫的人」，也可以是寫作者、內容設計者，甚至是陪伴別人探索內心的人。「原來我可以是任何東西，不需要侷限於一個定義，我只需要是我自己就行了。」

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

▲盈青觀察到，許多人的焦慮與煩惱，來自對自己的認識不足。（圖／盈青提供）

● 信念的考驗：我不是心理師，卻是在乎這件事的人

創作過程中的挑戰也來自內心的「信念」，她曾不斷自我質疑：「我又不是心理師，憑什麼談內在探索？」但她轉念反問，如果所有事情都只能由特定專業的人來做，這世界上的創新又從何而來？

她認為，只要保持誠實，不說謊、不偽裝，在不涉及醫療診斷的前提下，身為一個真正在乎這個議題的人，絕對有資格透過分享經驗、提出問題去探索，陪伴更多人認識自我。

過程中越來越篤定，不論遇到什麼困難都要完成這本作品。最終，手札耗時一年半才推出，進度遠超預期，還為此去貸款支付印刷等成本。

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

▲手札主題包括大家在乎的「人際關係、金錢、社群」等。（圖／盈青提供）

手札內容在盈青反覆取捨後，最終保留了6個主題，包括「與自己的關係」、「人際關係」、「愛」、「金錢」以及「社群媒體」等，並由她親手繪製插畫。她刻意沒有放入「工作」主題，是考量到每個人的處境太過不同，希望先從更多人都能共感的面向切入，透過提問與插畫，讓使用者成為這本書的「作者」，探索自己的內在。

其中特別堅持收錄「社群媒體」章節，她認為，「社群」在這個時代的存在非常微妙，它帶來了比較與焦慮，但與其一味批判，不如先去理解社群到底滿足了人們哪些需求，「那些被滿足的需求，才是真正需要被照顧的地方。」

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

▲▼筆記書內頁有許多她親筆繪製的插畫，一路陪伴讀者。（圖／盈青提供）

▲▼專訪插畫家盈青。（圖／盈青提供）

● 不求爆紅，只願遇見需要的人

如今的社群網路仍充斥著各種吸睛的短影音，瘋狂搶奪人們的注意力，但盈青的想法已豁達許多。她坦然接受自己「作品想被看見」的渴望，但不再執著於要感動所有人，只要能做出自認為有意義、並讓部分人產生共鳴的作品，就足夠了。

正因如此，《向內探尋手札》上市前，還特地帶著書去拜月老，卻不祈求爆紅或秒殺，她說「我不介意它慢慢銷售」，只希望這個作品，能走到「真正需要它的人」身邊。

手札從製作到包裝都非常用心，不少粉絲和讀者收到後都大為驚艷，直說「好像一份用心的禮物！」、「充滿驚喜又療癒，太喜歡了！」、「打開後真的感動得說不出話」、「裡面很多遊戲式的問答題，沒有標準答案，可以用很溫柔的方式認識自己」。

●盈青IG：ho_yingching

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