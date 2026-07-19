前刑警識破車手助警阻詐！超強經歷被挖出　曾擔任「黃仁勳隨扈」

▲27歲離職刑警鄭豪宏成功阻止一起詐騙案，離職後的經歷受到討論。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市樹林警方17日阻止一場詐騙案，當地員警在27歲離職刑警鄭豪宏的協助下，成功逮捕18歲周姓車手。事件引發討論以後，鄭豪宏的過去也被挖出，原來他曾是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的貼身隨扈，今年過年期間還刮中100萬元大獎，意外受到討論。

老婦攜千萬黃金面交 尾隨車手助警逮人

據了解，住在北市的78歲張姓婦人日前收到詐團訊息，誤信對方能夠代操黃金獲利，17日下午3點多帶著重達3.5公斤、市值1,400萬元的黃金金塊前往面交，當時鄭豪宏發現了異常，便尾隨18歲的周姓車手，一路跟到了新北樹林。

等到周姓車手下車、與同夥接觸，鄭豪宏為了阻止金塊被轉交，立即報案請樹林警方支援、自己則是上前周旋。而員警獲報後也火速到場，成功將周姓車手逮捕、保住了張婦的4塊金塊。

▼張婦誤信投資詐騙面交市價1400萬的金磚，離職刑警鄭豪宏目擊，協助警方逮捕車手周男。（圖／記者陸運陞翻攝）



警專出身轉任保鑣 曾任黃仁勳貼身隨扈

鄭豪宏的義舉受到討論，而他的經歷也被挖出。他自警專37期畢業後擔任5年警職，原先是行政警員、後來順利考取了偵查佐，離職後轉任保鑣，甚至還在AI教父、輝達創辦人黃仁勳來台期間擔任隨扈，曾因此受到媒體報導。

刮中百萬成話題 家人遭詐成阻詐動力

值得一提的是，鄭豪宏今年大年初一期間，帶著愛犬Bobo一起玩「刮刮樂路跑」，期間陸續中了2,000元、5,000元、8,000元等獎項，最後決定包下整本2,000元刮刮樂，沒想到刮出100萬元大獎，超強運氣讓他再度成為焦點。

至於這次成功阻詐一事，鄭豪宏表示，家人今年被騙了800萬元，讓他對詐騙深惡痛絕。17日偶然發現周姓車手從張婦手中取走牛皮紙袋，憑藉過往辦案的經驗，認為狀況有異，於是開始一路跟蹤，所幸成功阻止這場詐騙案，警方也已找到受害人，讓他不禁稱讚「台灣警察的效率還是挺好的」。