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英國神祕麥田圈驚見「故宮南院Logo」　小編親回：我嚇瘋

外星人來台取材？英國麥田圈撞圖故宮　小編笑翻全網

▲英國牛津郡近日出現全新麥田圈，複雜幾何圖案意外被台灣網友發現神似故宮南院Logo。（圖／翻攝自故宮官網、臉書，Crop Circles From Above）

圖文／CTWANT

英國再度出現神祕麥田圈，這回卻意外與台灣扯上關係。位於英國牛津郡的一處麥田，近日出現一個造型複雜、結構精密的全新麥田圈，不僅引發全球麥田圈愛好者與神祕學迷熱議，更有台灣網友發現，圖案中央竟與國立故宮博物院南部院區（故宮南院）的Logo高度相似，相關照片在社群平台瘋傳後，甚至釣出故宮南院小編親自留言「我嚇瘋」，隨後又發文幽默回應，再度掀起討論。

綜合外媒報導，這個全新的麥田圈於7月16日出現在英國牛津郡（Oxfordshire）新石器時代古墓韋蘭鐵匠鋪（Wayland Smithy）附近的奧德斯通穀倉（Odstone Barn）麥田。空拍畫面曝光後迅速在網路流傳，專門記錄全球麥田圈的網站 Crop Circle Connector 也將其列為當日最新發現之一。

從高空俯瞰，整個圖案由大型同心圓包覆，中央則由大量交錯排列的方格、直角線條及迴紋式幾何圖形組成，整體宛如一座精密的大型迷宮。與過去常見的螺旋、放射狀麥田圈不同，這次大量採用筆直線條與方形元素，因此格外引人注目。

外星人來台取材？英國麥田圈撞圖故宮　小編笑翻全網

▲新麥田圈以同心圓、直角線條及迷宮式幾何圖形構成，空拍畫面曝光後引發全球熱議。（圖／翻攝自臉書，Crop Circles From Above）

對於圖案象徵意義，外界也出現各種不同解讀。有熟悉凱爾特文化的網友認為，中央圖形相當神似象徵生命循環、生生不息的「凱爾特結（Celtic Knot）」。也有靈性愛好者透過AI分析，認為外圓代表宇宙能量流動，內方象徵物質世界與心智，中央迷宮則寓意內在覺醒，整體呈現「神聖幾何」的意涵。

另一方面，也有人聯想到東方文化，認為圖案帶有中國古代「天圓地方」概念，或像傳統窗花、織錦紋樣。不過，當照片傳到台灣後，討論焦點卻意外大轉彎，許多網友一致認為，中央圖樣與故宮南院Logo幾乎如出一轍，紛紛笑稱「故宮把廣告做到英國去了嗎？」、「外星人是不是來地球考古？」、「原來故宮在宇宙也有知名度」。

外星人來台取材？英國麥田圈撞圖故宮　小編笑翻全網

▲不少台灣網友認為麥田圈中央圖樣與故宮南院Logo高度相似，相關討論也釣出故宮小編回應。（圖／翻攝自threads ，@10dotdecryption）

除了故宮Logo外，也有網友發揮創意，笑稱圖案像外星人的QR Code、平行宇宙入口、中華電信帳單、中華郵政標誌、5元硬幣背面的傳統圖騰，甚至有人說根本就是中秋月餅壓紋，留言區充滿各種天馬行空的想像。

面對網友瘋狂標記，故宮南院小編先是在留言區以一句「我嚇瘋」回應，隨後又發文幽默表示：「很多人擔心我要被外星人抓走了，放心啦，我是不會離開宇宙最棒的博物館的。」詼諧互動讓不少網友直呼「官方最會玩」、「小編反應比麥田圈還精彩」。

麥田圈數十年來始終圍繞著外星文明、神祕力量等傳聞，但目前科學界普遍認為，大多數麥田圈都是由藝術團隊利用木板、繩索及測量工具，在夜間精心壓製完成的大型地景創作，而非超自然現象。不少網友在欣賞圖案之餘，也笑稱：「做得這麼精細，熬夜完成真的不累嗎？」

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