不肖子騙申請牛津要近5千萬！裝闊狂砸女友　爸媽揹一屁股債崩潰

▲留學生騙父母說要申請牛津大學研究所、需要高額保證金，害父母向親友借錢，累積近人民幣1000萬元（約新台幣4785萬元）債務。（示意圖／視覺中國CFP）



文／CTWANT

中國大陸江蘇省無錫市1名王姓留學生謊稱，自己準備申請英國牛津大學研究所，需支付高額申請保證金，長期欺騙年邁父母向親友借款，累積債務近人民幣1,000萬元（約新台幣4785萬元），私下卻將大筆金錢用於打造「富二代」形象，替2任女友豪擲970餘萬元（約新台幣4614萬元）。法院近日依詐騙罪判處王男有期徒刑11年，並處罰金人民幣10萬元（約新台幣47.8萬元）。

綜合陸媒報導，根據江蘇省無錫市濱湖區人民檢察院公布案情，王男留學期間向母親謊稱，自己已著手申請牛津大學研究所，並以需繳納高額保證金、辦理相關手續等理由，不斷要求家人籌措資金。王男父母深信不疑，不惜向親友四處借款，陸續籌得大筆資金交給兒子。

然而，隨著借款金額愈來愈高，親友開始催討欠款，王男仍持續以「審核尚未完成」、「款項很快就會入帳」等理由拖延應付。直到2022年底，父母因替兒子借貸，已累積近人民幣1,000萬元債務，家庭陷入沉重財務危機。

檢方調查發現，王男取得資金後，並未用於留學或升學，而是大肆揮霍，塑造出身富裕家庭的形象。他不僅頻繁向2任女友大額轉帳，還支付高檔旅遊、精品名牌、租屋及購屋費用，甚至替女友親友購買汽車，相關支出累計超過人民幣970萬元。

此外，王男平時長期入住高級酒店及豪宅，租賃豪華名車、購買奢侈品，藉此營造「富二代」生活方式，將父母與親友辛苦借來的款項幾乎揮霍一空。直到2022年12月，王男舅舅察覺事有蹊蹺，決定向警方報案。

公安機關於2023年7月正式立案偵辦，案件於2025年4月移送無錫市濱湖區人民檢察院審查起訴。檢方認定，王男以虛構事實、隱瞞真相方式騙取他人財物，已構成詐騙罪。法院審理後，依法判處王男有期徒刑11年，並處罰金人民幣10萬元。

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